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Gündem Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Günlerdir aranıyordu
Gündem

Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Günlerdir aranıyordu

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 10:46:00 - 2021-08-02 10:56:44
Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Günlerdir aranıyordu

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu koronavirüse yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi. Son dakika bilgisine göre Azra'nın cansız bedeni bulundu ve cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu.

Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonrasında ise aynı gün yaşanan kaçış ve izini kaybettirme süreci adeta ışık hızıyla gerçekleşti.

Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

"Hava alacağım" dedi ve gitti

Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı.

Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

Polise başvurdular

Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu.

Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

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