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Aziziye’den hep destek tam destek

Aziziye Belediyesi personelleri bir araya gelerek BB Erzurumspor’un SMS kampanyasına katıldı.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Aziziye’den hep destek tam destek

Aziziye Belediyesi personelleri bir araya gelerek BB Erzurumspor’un SMS kampanyasına katıldı.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan öncülüğünde toplanan personel BB Erzurumspor’a destek için düzenlenen SMS kampanyasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına hep birlikte 2527’ye bağış mesajı gönderdiler.


Mesaj gönderiminin ardından belediye binasın önünde toplanan personel, hep bir ağızdan, “Aziziye’den hep destek, tam destek” diyerek BB Erzurumspor’u destek verdiler.


Destek kampanyasıyla ilgili konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan şunları kaydetti. “Bugün personelimizle BB Erzurumspor’umuz için bir araya geldik. Öncelikle her bir kardeşimiz, telefonundan takımımızın destek kampanyasına mesaj göndererek katıldı. Personel arkadaşlarımız sağ olsunlar bu anlamda düşüncemizi desteklediler ve bizimle birlikte kampanyaya destek oldular. BB Erzurumspor’umuz için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve kulüp yöneticilerimizin fedakârca nasıl çalıştıklarını ve didindiklerini biliyoruz. Bir nebze olsun onlara destek olabildiysek ne mutlu bize. BB Erzurumspor hepimizin takımıdır.”

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:48
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