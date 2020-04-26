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Aktüel

Aziziye’de dar gelirli ailelere gıda desteği

Erzurum Valiliği ve Aziziye Kaymakamlığı Vefa Grubu tarafından ilçede yaşayan 50 dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.

2020-04-26 12:58:33 -
Aziziye’de dar gelirli ailelere gıda desteği

Erzurum Valiliği ve Aziziye Kaymakamlığı Vefa Grubu tarafından ilçede yaşayan 50 dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.


Valilik ve kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa destek grupları bir taraftan yaşlı vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılarken ilçede belirlenen 50 dar gelirli aileye gıda yardımı yapıldı. Dar gelirli ailelere gıda paketleri görevliler tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.


Yardım alan aileler ise, "Allah devletimizden razı olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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