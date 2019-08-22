0553 313 94 23

Aziziye’de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor

Aziziye Belediyesi ilçede ana ve ara yolların yanı sıra yeni yerleşim alalarında da asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
Aziziye’de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor

Aziziye Belediyesi ilçede ana ve ara yolların yanı sıra yeni yerleşim alalarında da asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.


İlçeye bağlı 72 mahallenin tamamında çalışma programı oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihtiyaç önceliğine göre asfalt kaplama çalışmalarını yürütüyorlar. Asfalt ve kilit taşı parke çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen her türlü talebi de yerinde tespit ederek değerlendiriyorlar.


Dadaşkent ve Ilıca’da çalışmalarına devam eden ekipler, bu bölgenin ardından Yarımca mahallesine geçecekler.


Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti:” İlçemizin tamamında asfalt ve yol bakım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni imar yolları ve yeni yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları tespit etik ve süratle gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beyaz Masa ekibimiz ve belediyemizin bütün iletişim mecraları 7-24 vatandaşlarımızdan gelebilecek istek ve talepleri değerlendirmek adına faaliyet gösteriyorlar. Çalışmalarımızın temelinde halka hizmet, hakka hizmet düsturu yatırıyor. Bizim halkımız her şeyin en iyisine layık, bu minvalde gerekli her türlü çalışmayı yürütüyoruz ve yeni projelere de açığız.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okan Buruk: "Fenerbahçe maçında tek hedefim kazanmak"
    1. Okan Buruk: "Fenerbahçe maçında tek..
    2. AK Parti Samsun Teşkilatında bayrak..
    3. Western Digital, WD Black serisini..
    4. Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış..
    5. Van’da “Yaşlı Refahı” semineri
    6. Kars’ta metruk evde yangın
    7. Schneider Electric, iklim..
    8. Suriye’yi yerle bir eden Rusya ve..
    9. Hakkari’deki içme suyu depoları yıkandı
    10. Başkan Büyükakın, “Hedefimiz yerinde..
    11. Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı..
    12. Batman'da 4 muhtar görevden..
    13. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
    14. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
    15. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    16. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    17. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    18. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    19. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    20. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    21. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    22. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    23. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    24. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    25. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    26. Kayserispor taraftarı forvet..
    27. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    28. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    29. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    30. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal