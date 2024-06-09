Aziz Yıldırım’ın teklifini duyunca... Ali Koç ayağa fırladı, ortalık karıştı!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç’un karşı karşıya geldiği canlı yayında, Yıldırım’ın 300 milyon euroluk teklifini duyan Koç’un ayağa fırladığı ve mikrofonu düşürerek stüdyoyu karıştırdığı anlar gündem oldu.
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi.
Konuşmanın sonlarına doğru ikilinin yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı Ali Koç'un yerinden kalktığı dakikalar kısa sürede viral oldu.
Yıldırım ve Koç arasındaki diyaloglar şöyle:
Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 300 milyon euro."
Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."
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Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."
Bunun ardından Ali Koç birden ayağa fırladı. Mikrofonunu düşüren Koç, stüdyoda kargaşaya neden oldu. Moderatör Ahmet Selim Kul, Koç’un mikrofonunu düzeltmek için yoğun çaba sarf etti.
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