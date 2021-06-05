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Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Gündem Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Gündem

Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması

Fenerbahçe'ye yönelik kumpas davasında FETÖ'cü hainlere ceza yağdı. Davaların neticelenmesi sonrası konuşan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, terör örgütünün saldırısına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 08:33:00 -
Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması

3 Temmuz sürecinde hapis yatan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım mahkemenin kararını değerlendirdi.

3 Temmuz döneminde cezaevine giren F.Bahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şike kumpası davasının ardından yaptığı açıklamada tarihi bir karar alındığını söyledi. Yıldırım FETÖ’nün Fenerbahçe'ye ve kendilerine değil, bu ülkeye, Cumhuriyet’e de savaş açtığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum.

Kumpası kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir.

Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ’yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır!

Temmuz 2011’den sonra kulüp ve taraftar ayağa kalktı, direnişe geçti. Ben içerideyken duyuyordum, işadamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı.

Aziz Yıldırım, şike kumpası kapsamında 3 Temmuz 2011’de gözaltına alındı, 365 gün sonra, 2 Temmuz 2012’de tahliye edildi.

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