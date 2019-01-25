Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri! 'Küme düşmemeye...'

Gazeteci Meriç Müldür, FutbolArena'ya yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın sezon başında sarı lacivertli takım ile ilgili yaptığı öngörüsünü açıkladı.

''Bu takım küme...''

''Aziz Yıldırım ile dün konuştum. Fenerbahçe'nin bu durumuna çok üzülüyor. Sezon başında bana 'Bu takım küme düşmeye oynarsa şaşırmamak lazım' demişti. Ersun Yanal bu kadroya ne yapsın? Transferlerin bu kadroyu kurtarması zayıf ihtimal. İsmi geçen oyuncular da iyi değil."

"Bula bula Cocu'yu mu buldunuz?"

"Cüneyt Çakır'ın Bursaspor maçında faul kararını vermesi gerekirdi ama asla Fenerbahçe düşmanı olduğunu düşünmüyorum. Kadro planlamasında esas sorumlu Ali Koç'tur. İyi niyetle Avrupa tarzı düşündü ama olmadı. Bula bula Cocu'yu mu buldunuz?"

"Frey isterse her sene İsviçre'de gol kralı olsun. Oranın gol kralından en fazla ne olur? Slimani iyi futbolcu ama günah keçisi oldu. Pozisyona giremiyor.

"3 Temmuz'un kumpas olduğunu ilk gösteren benim. Bunu yazdım. Hiç kimse cesaret edemedi. Ali Koç'un çalışma ekibi onu yanlış yönlendiriyor."

Kaynak:Futbolarena