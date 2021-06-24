Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı başladı.

Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Başkan adayı olmayacağım"

"Başkanlığa aday olmayacağım, bunu bilin. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık. Mahallede yönetim yapsanız, böyle bir liste olmaz."

"Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım."

"3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık. Hayır, biz böyle bir tablo bırakmadık."

"Biz 1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden, 20 yıl sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Dereağzı'nda bir tek Metin Aşık Tesisleri ve bir çim saha vardı. Tapusu yoktu, 50 tane tapu aldım kulübe. Tapuların hepsi kulübün kasasında."

"Ben Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri, "Paraları harcayalım 1 sene daha şampiyon olalım, kulübe bir şey kalmasın" mantığıyla hareket etmedik."

"Galatasaray'ın Florya'da yarısı devlete ait olan arsa, devletin yaptığı stat... Başka? Bir arazi ve nakit para var. Başka ufak tefek şeyleri vardır."

"Acaba bugüne kadar Fenerbahçe için hiçbiri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir tane bekçi kulübesi yaptılar, başka bir şey yok."

"Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor

"Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi."

"Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe başkanı olan, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur."

"Üyeler onu niye seçti"

"Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Üyeler onu niye seçti, 16 bin kişi ona niye oy verdi anlamamış."

"Stadı yaptık, borç alarak yaptık. 100 milyon dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, Dereağzı tesisleri, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası..."

"Bunun gibi varlıklarla devam ediyor. Hiç varlıklarımızın farkında değiller çünkü hiç gezmediler, görmediler. Bunları gezip görmek de 10-15 gün sürer."

Hapis mi yattın?

"Ali Koç 3 senede çok sıkıntılar çektim' diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın herhalde."

"Ali Koç'un bir sıkıntısı var: Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Ya biz kenara çekildik, kaybettik çekildik. Biz kaçmadık. Aday olduk, seçilemedik. Kaçmadık, buradayız. Yine kaçmayız."

"Pendik maçını kaybettik, bizi istifaya davet ettiler. Olur, ederiz dedik. Aldık kongre kararı, bir tanesi aday olmadı. Biz mecbur devam ettik."

"Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış."

"Bugüne kadar sabrettim..."

"Gözünün üstünde kaşın yok demeyeceksin, hapse gideceksin hapse. Bunları yapacaksın. Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyor yanındakiler. Neyi göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, bunu bilin."

"Aziz Yıldırım'ın üstüne gelemezsiniz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı verdim ben. Beni yeniden soyundurmayın."

"Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin."