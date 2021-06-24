Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler

Fenerbahçe yarın ve cumartesi günü yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi hareketlilik sürüyor. Şu ana kadar sarı lacivertlilerde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ise bir basın toplantısını düzenledi.

Aziz Yıldırım, toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Adaylık açıklaması

Yıldırım, Fenerbahçe'de Başkanlık adaylığı ile ilgili de bir açıklamada bulundu.

Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

"Mahalle yönetsen, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım" diyen Yıldırım, "Arkadaşlarımla topanıp konuştuk. 3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Ama bizi tahrik ettiler. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız" dedi.

Yıldırım, "3 yıldır yapılan bir 'enkaz' edebiyatı var. Hayır biz öyle bir tablo bırakmadık. Her şeyi açıklayacağım" derken, Koç için, "Biz 3 yılda çok sıkıntı çektik diyor. Hapis mi yattın? Pandemide bir hafta evde kaldın, herhalde odur" diye belirtti.

"Bundan sonra maçlara geleceğim. Protokolde oturacağım. Beni görecekler" diye ifade eden Yıldırım, "Hiç kimse bu kulübü peşkeş çekemez. O gün burada oluruz. Ben hocacıları FETÖ'cüleri gördüğüm an buradayım. Hocacılar ve FETÖ'cüler bu kulübe giremezler..." diye belirtti.

Konuşmasının sonunda, Fenerbahçe Başkanlığından ayrılırken yapamadığı "teşekkür" konuşmasını da yapan Yıldırım, bu sırada duygusal anlar yaşadı ve sesi titredi. Yıldırım'ın gözlerinin dolduğu görüldü.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz başkanlığa geldiğimizde hiçbir şeyi yoktu kulübün. Biz 50 tapu kattık Fenerbahçe'ye. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Başkan hesap bilmiyor. Beşiktaş'ın neyi var? Bir stadı var bir tesisi. Galatasaray'ın neyi var? Yarısını devletin yaptığı bir stat. Bir de Florya. Başka da ufak tefek bir şeyler vardır.

Ali Koç'a olay sözler

Bugüne kadar kulübe ne verdiler? Bir bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç bu kulübe neden geldiğinin farkında değil. 16 bin üye neden onu seçti hala anlamamış. Beyaz Atlı Prens olarak onu seçtiler, Pamuk Prenses'i kurtaracaktı. Prenses küme düşüyordu.

Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin.

“Ben şampiyonluk sözü vermedim" diyor sayın Ali Koç, Fenerbahçe başkanı olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur.

Biz 3 yılda çok sıkıntı çektik diyor. Hapis mi yattın? Pandemide bir hafta evde kaldın, herhalde odur.

Ali Koç’a sesleniyorum. Bizi rakibin olarak görme. Bizi düşman olarak görme. Bizi içinden at. Biz Fenerbahçe’nin kendisiyiz.

Bizi rakip olarak görmenin tek şartı var. 20 yıl başkan olacaksın. Şampiyonluklar kazanacaksın. Stat yapacaksın. Tesisler yapacaksın. Gözümün üstünde kaşım var demeyeceksin. Hapse gireceksin.

Aziz Yıldırım görecek diyorlar. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin sabahı olmaz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Korkuyorsunuz. Ahlaksızlar!

Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. Herkesi kandırdı. 6 tane antrenör, 30 yaş üstü transfer yapmayacağız dedi... Biz safız ya inandık.

"Ali Koç bu 3 Temmuz'un neresinde?"

Bu 3 Temmuz önemli bir konu. O dönem itibaren sıkıntılar yaşadık. 3 Temmuz'dan önce, 8.5.2011 tarihli genel kurul için hazırlanan kitapçıkta Fenerbahçe'nin bütçesini 250 milyon dolara bağlamışız. Bu bütçeyle işlem yapacaktık ama kısmet olmadı.

2009 yılında dünyanın en çok gelir getiren kulüpler arasında 19. sıradaydık. 20 takımlık bu listeye giren ilk kulüptük. Ama 3 Temmuz... Sayın Ali Koç bu 3 Temmuz'un neresinde ben anlamadım? Sen 2012'de yönetime girmedin. Ayrıldın gittin.

3 Temmuz davasında karar çıkınca bizden başka herkes sevindi. Tam tersi çıksaydı olan bize olacaktı. Milleti kandırmayın. Biz olmazsak dava olmaz. O yüzden bırakın onun politikasını da biz yapalım. Açılacak davaların da muhakkak bizim kontrolümüzde yapılması lazım. Çünkü her şeyi biz yaşadık biz biliriz. Bizim içimiz yandı, biz yandık. Bize sormadan hareket etmeyin.

Seni bu seyirci ile göndereceğim.

Ali Koç, basketbolu A.Ş’ye döndürsün, almaya talibim. Obradovic’i getireceğim.

Bir şeyler söyleyeceğim de ayıp kaçacak. Benim Rahmi Koç'a karşı bir sevgim var. Çünkü hapishanede gelip beni ziyaret etti. O yüzden bir şeyler söyleyecekken çekiniyorum. Ama o çekinmiyor. Patavatsız.

Sen bana 10 milyon Euro ver, bak ben sana kimleri getiriyorum, gör…

Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç'sun Koç, farkında değilsin ya! Gereğini yap. Yapmayacaksan bırak, aday bile olma!

Fenerbahçe kan kaybediyor. Fenerbahçe, Anadolu takımı haline geldi...

Rakip bir seçim yapıyor 5 aday çıkıyor. Bizde neden aday çıkmıyor. 34 bin üyemiz var. 10 bin de temsilci üyemiz var 44'e çıkıyor. Ben halka açmasam buradan gitmezdim. Korkmayın seçime girin. Biz kaybettik de ne oldu daha çok büyüdük.

Kadın Voleybol Takımı'mız biz hapisteyken bize kupa getirdi. Onlara buradan teşekkür ediyorum. 2006'da Ülker ile birleşmemizden sonra şampiyonluklar geldi basketbolda. Bizden önce 1990'da tek şampiyonluğumuz vardı.

Pinponda bile Avrupa Şampiyonu olduk. Gittim izlemeye 4 saat orada oturdum. Kapıyı açamadık hava nemliydi. Açınca pinpon topu uçuyormuş. Biz öyle şampiyonluklar yaşadık.

Benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta yetiştim. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik...

Gazeteci soruyor. 'Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı devam edecek miydiniz?' diyor ki belki ben olmayacaktım. Tek derdi şampiyon olup gitmek.

3 yılda benden çok borca girdi. Aykut Kocaman'ı tutsaydınız. 10 adam alacağınıza bir adam alacaktınız. Biraz yanına sağlam bir yönetim yap. Duyduğum isimlerle girersen yine kaybedersin.

Benim yönetimimden bir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir de TFF Başkanı çıktı Nihat Özdemir. Bıraksam arkadaşlarımdan birisi de Fenerbahçe Başkanı olacaktı. Dedim dur, ben geleceğim. Espri tabii bunlar. Hayatta düşünmüyorum, düşünmeyeceğim de...

Bundan sonra maçlara geleceğim. Protokolde oturacağım. Beni görecekler.

Hiç kimse bu kulübü peşkeş çekemez. O gün burada oluruz. Ben hocacıları FETÖ'cüleri gördüğüm an buradayım. Hocacılar ve FETÖ'cüler bu kulübe giremezler...

Murat Ülker, cezaevinde ziyaretime geldi. ‘Gitme’ tehditlerine rağmen geldi. Allah ondan razı olsun.

Murat Ülker benden de iyi Fenerbahçeli'dir, bunu da herkes bilsin...

Ben hesap çıkarttım, buna göre bizim yaptıklarımız 591 milyon dolar mal varlığı yapıyor. Ülker Stadı, FBTV, Fenerium, tüm tesisler ve arsalar 591 milyon dolar yapıyor. Nerede enkaz? Benim bıraktıklarımı sattınız yediniz, borcu düşürdünüz.

Ben 200 bin Euro borç bıraktım. Ama 500 bin Euro da gelir bıraktım. Hadi 300 olsun. Benim bıraktığım borç gelirden yüksekse eğer ben öderim. Enkaz edebiyatı yapmasınlar. Bizim durumumuz Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da daha iyi. Hem de 3 Temmuz’u yaşadık, silindir gibi geçtiler üzerimizden...

Biz tarih yazdık. Şimdi tarih tersten yazılıyor. Hoca boşuna arıyor. Ben olsam Emre Belözoğlu ile devam ederim.

Birinci sezonda küme düşme tehlikesi, ikinci sezonda 7.'lik, 3. sezonda yüzde 70'i hazır denilen takım 3. oldu. Futbolda soruyolar 6 puan veriyor. Sıfır.

Galatasaray serisi bitti. Trabzonspor serisi bitti. Beşiktaş serisi bitti. Psikolojik üstünlük geride kaldı. Artık "Kadıköy'den çıkış yok" diye bir şey kalmadı.

'Soyunma odasına girmeyeceğim' dedin, girdin. Takımı Akhisar'dan otobüsle gönderdin. Kendin uçakla döndün.

Bak Ali Koç sana buradan sesleniyorum. Bu Volkan Ballı’yı göndermezsen, onunla birlikte seni göndereceğim, haberin olsun. 3 Temmuz’a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz.

Rize'de oyuncuları tribüne götürüp, özür diletti. Galatasaray'a yenildik gitti şampiyonluğun habercisi dedi. Marco Aurelio'yu ekibe almış. 2008'de yalvardık gitmesin diye İspanya'ya gitti.

Nihat Özdemir ile kavga ediyor. İçte kavga dışta kavga. Sen içerideki barışı sağlayamazsan dışarıdaki kavgayı kazanamazsın.

Nihat Başkan, benim 15 yıl yönetimimde yer aldı. Bir cümle kullanmış, herkes hata yapabilir. Kavga etmeyin Nihat Bey ile, karşınıza almayın.

Bu adamcağızı taraftarın önüne attın. Nihat Bey koronavirüse yakalandı, hastaneye yattı, aldın Emre Belözoğlu'nu yanına gittin, gizli gizli ziyaret ettin.

Nihat Bey'i üyelikten atacağına, FETÖ'ye karışanlar var onları at kulüpten.

İyi sporcular al, her şeyi iyi yap biz de sana destek olalım. Futbolda hakem kötü, baskette hakem kötü... Hiç mi iyi giden bir şey yok? Bir tane tuğla koymadın kulübe.

Kongreye geleceğim. Buradan yönetime sesleniyorum. Tribünü açsınlar, ben orada oturacağım.

Üye aidatı 500 TL olursa üye sayısı düşer. Aidatları düşük tutun, giriş ücretini yükseltin. Halkın takımı olmaktan çıkmayalım.

Kimse Fenerbahçe kulübünü satamaz. Nokta.

Üniversite konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok ısrar ettim, yapalım diye. Dedi ki, 'Ya Aziz neden bu kadar çok istiyorsun şu üniversiteyi?' Dedim ki rakip takımın var bizim de olsun. Cumhurbaşkanımız da dedi ki; 'O üniversite onların değil yabancıların.' Dedim o zaman ilk bizim olsun. Böyle ısrarlarla yaptık sonunda o üniversiteyi.

Başkanlıktan ayrılırken bu konuşmayı yapamamıştım. Şimdi onu yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sayın Kılıçdaroğlu'na sayın Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sayın Kılıçdaroğlu'na sayın Bahçeli'ye, sayın Murat Ülker'e, eski İBB Başkanı rahmetli Kadir Topbaş'a teşekkürlerimi iletiyorum...

Metris'te bizi yalnız bırakmayanlara ve adalet arayan herkese teşekkür ediyoruz.

Bizler bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata sarılırız. Ve gerekirse o bir gün için tüm yaşamı feda ederiz.