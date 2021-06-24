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Spor Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı?
Spor

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı?

Aziz Yıldırım başkan adayı olduğunu açıkladı mı? Fenerbahçe’de hafta sonu seçimli olağan genel kurul düzenlenecek. Başkanlık seçimi öncesinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi. Peki, Aziz Yıldırım başkan olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 11:45:00 -
Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı?

Fenerbahçe tarihinin en uzun dönem başkanlık yapan ismi Aziz Yıldırım üç yıl aradan sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım aday mı?

Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı mı?

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi öncesi Çırağan Sarayı'nda gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya eski yöneticiler Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Abdullah Kiğılı, Yasemin Merçil, Murat Özaydınlı, Nihat Özbağ, Öner Fırat, Mithat Yenigün, İlhan Ekşioğlu, Ozan Balaban ve Cenk Başak da katıldı.

Aziz Yıldırım basın toplantısı başlamadan önce gazetecilerin ‘Aday olacak mısınız?’ yönündeki sorusuna cevap verdi. Yıldırım, “Bir daha aday olmayacağım” dedi.

Aziz Yıldırım’ın öne çıkan sözleri şöyle:

3 yıl önce Sayın Ali Koç büyük teveccühle seçildi. Fenerbahçe için ne yapmalıyız diye karar verdik. 3 yıl boyunca açıklama yapmamaya karar verdim. Arada bizi tahrik ettiler. Bizi tahrik ederek ben ve arkadaşlarımı bir yola getirmeye çalıştılar. Şimdi geldik bugüne. Fenerbahçe'ye yapılacak zararlar karşısında kamuoyunu bilgilendireceğiz.

3 senedir enkaz edebiyatı var. Biz kötü tablo bırakmadık. Bunları açıklarken öneri ve isteklerim olacak. 1998 yılında 1 oyla o günkü söylemle başkan seçildik. Geldiğimde Dereağzı Tesisleri, bir çim saha vardı. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Kulübün kasasında. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı borçlarından fazladır. Sayın başkan ya hesap bilmiyor ya kitap. Beşiktaş'ın neyi var bir stadı var, bir de kamp tesisleri var. Galatasaray'ın neyi var. Florya'da yarısı devlete ait olan arsa.

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