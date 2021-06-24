Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Son üç yıldır açıklama yapmayan Aziz Yıldırım, geri döndüğünü ve bundan sonra sessiz kalmayacağını ifade etti. Yıldırım açıklamalarında idari menajer Volkan Ballı hakkında da konuştu.

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?

Aziz Yıldırım, “Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam. Ben ona alkolik demişim, o da bunu söylemiş. Ya sen bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun? Bak Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, onu da seninle beraber göndereceğim. Bundan sonra peşindeyim. Bu kulüpten gidecek. 'İyiler hep kazanır' diyorsun iyi değilmişsin demek ki kazanamıyorsun” ifadelerini kullandı.