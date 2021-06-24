  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin TL
Avustralya'da Delta mutasyonu alarmı
İki ayrı ölüm ayılığı için yasal düzenleme
Yobo'dan Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye çağrı!
Spor Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?
Spor

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?

Volkan Ballı açıklaması | Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Eski başkan Yıldırım, idari menajeri Volkan Ballı hakkında sert ifadeler kullandı. Peki, Volkan Ballı için Aziz Yıldırım ne söyledi?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 13:29:00 -
Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Son üç yıldır açıklama yapmayan Aziz Yıldırım, geri döndüğünü ve bundan sonra sessiz kalmayacağını ifade etti. Yıldırım açıklamalarında idari menajer Volkan Ballı hakkında da konuştu.

Aziz Yıldırım, Volkan Ballı açıklaması  | Aziz Yıldırım, Volkan Ballı için ne söyledi?

Aziz Yıldırım, “Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam. Ben ona alkolik demişim, o da bunu söylemiş. Ya sen bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun? Bak Ali Koç, bu Volkan Ballı'yı göndermezsen, onu da seninle beraber göndereceğim. Bundan sonra peşindeyim. Bu kulüpten gidecek. 'İyiler hep kazanır' diyorsun iyi değilmişsin demek ki kazanamıyorsun” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım kimi aday gösterdi? Aziz Yıldırım seçimde kimi destekliyor?
Aziz Yıldırım kimi aday gösterdi? Aziz Yıldırım seçimde kimi destekliyor?

Spor

Aziz Yıldırım kimi aday gösterdi? Aziz Yıldırım seçimde kimi destekliyor?

Aziz Yıldırım kulübün borcunu mu ödeyecek?
Aziz Yıldırım kulübün borcunu mu ödeyecek?

Spor

Aziz Yıldırım kulübün borcunu mu ödeyecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay