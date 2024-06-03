Aziz Yıldırım soruldu! Moruinho’dan çok sert cevap

Aziz Yıldırım Mourinho ile anlaştıklarını iddia etmişti. Ali Koç’un da seçimi kazanabilmek için Yıldırım’ın görüştüğü hocayı getirtmek zorunda kaldığı ileri sürülmüştü.

“Aziz Yıldırım ile çalışır mısınız?” sorusu

Bir muhabir ise Mourinho’ya, “ Aziz Yıldırım seçilirse, onunla da çalışır mısınız? ” sorusunu yöneltti. ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tecrübeli çalıştırıcı, “İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım.” cevabını verdi.

Ali Koç’un açıklamaları:

“Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim.”

“Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?” şeklindeki soruya Koç'un cevabı:

"Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."