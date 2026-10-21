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Uyuyan dev yeniden ısındı: Turuncu koda geçildi

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Uyuyan dev yeniden ısındı: Turuncu koda geçildi

Yeni Zelanda’daki Whakaari Yanardağı’nda devam eden kül püskürmeleri üzerine volkanik alarm seviyesi artırıldı.

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Foto - Uyuyan dev yeniden ısındı: Turuncu koda geçildi

The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre yetkililer, yanardağın durmadan az miktarda kül püskürttüğünü belirtti.

#2
Foto - Uyuyan dev yeniden ısındı: Turuncu koda geçildi

Yanardağın aktif bacasındaki sıcaklığın geçen haftadan bu yana yaklaşık 100 dereceden 395 dereceye yükseldiğini bildiren yetkililer, bu kapsamda volkanik alarm seviyesinin 2'den 3'e, havacılık renk kodunun ise sarıdan turuncuya yükseltildiğini ifade etti.

#3
Foto - Uyuyan dev yeniden ısındı: Turuncu koda geçildi

Yetkililer, mevcut volkanik faaliyetlerin halihazırda ana karaya yönelik belirgin bir tehdit oluşturmadığı ancak daha şiddetli patlamaların aniden meydana gelebileceği ve bazı bölgeler için hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarı yaptı.

#4
Foto - Uyuyan dev yeniden ısındı: Turuncu koda geçildi

Whakaari Yanardağı Aralık 2019'da patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

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