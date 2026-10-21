Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

OMODA X Night etkinliği, markanın küresel büyüme performansının da paylaşıldığı önemli bir platform oldu. OMODA | JAECOO, yalnızca üç buçuk yılda dünya genelinde 1,4 milyon adedin üzerinde kümülatif satış hacmine ulaşırken üst üste üç yıl satışlarını ikiye katlamayı başardı. Markanın eylül ayındaki küresel satışları ise 73 bin 421 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artış gösterdi. Küresel büyümenin önemli merkezlerinden biri olan Avrupa, OMODA | JAECOO'nun toplam satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Markanın güçlü performans sergilediği pazarlardan Birleşik Krallık'ta OMODA | JAECOO, eylül ayında toplam otomotiv pazarında ikinci sıraya yükselirken JAECOO 7 modeli de ülkenin en çok satan otomobili oldu. Dünya genelinde 79 pazarda faaliyet gösteren marka, Avrupa'da ise 23 ülkede varlık gösteriyor. OMODA | JAECOO, hızlı büyümesini yalnızca yeni pazarlara giriş stratejisiyle değil, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veren ürün gamı ve yaşam tarzı odaklı marka yaklaşımıyla da destekliyor. Bu çerçevede OMODA X, markanın genç nesillerle kurduğu bağı güçlendirmeyi ve crossover segmentinde farklı bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen yeni modellerinden biri olarak öne çıkıyor.