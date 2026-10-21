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Otomotiv
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Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

Yenilikçi tasarım anlayışı ve ileri teknolojileriyle dikkat çeken OMODA | JAECOO, Çin’de düzenlenen Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği OMODA X Night etkinliğinde tamamen yeni OMODA X modelinin dünya prömiyerini yaptı. OMODA X, SUV konforunu arazi ruhu ve spor otomobil dinamizmiyle buluşturarak otomotiv dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

#1
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

Küresel otomotiv pazarının hızla büyüyen markalarından OMODA | JAECOO, crossover segmentindeki yenilikçi yaklaşımını tamamen yeni OMODA X modeliyle farklı bir boyuta taşıyor. Çin'in Wuhu kentinde düzenlenen Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nin öne çıkan organizasyonlarından OMODA X Night, markanın yeni modelinin dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. SUV, arazi aracı ve spor otomobil karakterlerini tek bir gövdede birleştiren OMODA X, geleneksel otomobil sınıflarının sınırlarını aşmayı hedefleyen CROSS OFF-ROAD konseptiyle tanıtıldı. Markanın CROSSVOLUTION tasarım felsefesini bir adım ileri taşıyan yeni model, MECHA, CROSS ve SMART olarak tanımlanan üç temel karakteristiği daha güçlü bir tasarım, çok yönlü kullanım özellikleri ve kişiselleştirilmiş akıllı teknolojilerle buluşturuyor. OMODA X Night etkinliği ise yeni modelin tanıtımının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcıların, moda ve kültür dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği uluslararası bir organizasyon olarak dikkat çekti.

#2
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

OMODA X, markanın geleceğin mekanik sistemlerinden ve bilim kurgu dünyasından ilham alan MECHA tasarım anlayışını yeni bir seviyeye taşıyor. Geniş gövde yapısı, güçlü omuz çizgileri, belirgin biçimde şekillendirilmiş bel hattı ve sportif silüetiyle dikkat çeken model, dinamizm ve güçlü duruşu bir araya getiriyor. Geleceğin mekanik hava araçlarından esinlenen geometrik yüzeyler ve karakteristik şimşek formundaki arka aydınlatma grubu, OMODA X'in özgün tasarım kimliğini tamamlıyor. Marka, bu tasarım yaklaşımıyla geleneksel crossover modellerinden farklılaşmayı ve bireyselliği ön planda tutan kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor. Modelin dış tasarımındaki MECHA karakteri iç mekânda da devam ediyor. WILD MECHA, GEOMETRIC ve FUNCTIONAL olarak tanımlanan üç temel tasarım ilkesi doğrultusunda geliştirilen MECHA Command Cockpit, çift kanatlı ön konsol mimarisi ve X formundaki yüzer orta konsoluyla sürücü odaklı bir yaşam alanı sunuyor. Kokpitte yer alan 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 13,2 inçlik merkezi dokunmatik ekran, araçla kurulan dijital etkileşimin temelini oluşturuyor. Klima ve sürüş modları gibi sık kullanılan işlevler için fiziksel kumandaların korunması ise fütüristik tasarım ile kullanım kolaylığını bir araya getiriyor.

#3
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

OMODA X'in CROSS OFF-ROAD yaklaşımı, yalnızca tasarım özellikleriyle sınırlı kalmıyor. Model, şehir içi kullanımın yanı sıra açık hava aktiviteleri ve farklı yol koşullarına uygun çok yönlü bir otomobil olarak konumlandırılıyor. 200 milimetrelik yerden yüksekliği, aracın farklı zemin koşullarındaki kullanımını desteklerken 700 milimetrenin üzerindeki tasarımsal sudan geçiş kabiliyeti de açık hava maceralarına yönelik özellikleri arasında öne çıkıyor. OMODA X, 1.800 kilograma kadar çekme kapasitesi, 75 kilogramlık tavan yük kapasitesi ve kabin içerisinde sunulan 39 farklı saklama alanıyla günlük yaşamdan outdoor aktivitelere kadar geniş bir kullanım alanı hedefliyor. Bisiklet, sörf ve kamp gibi farklı ilgi alanlarına yönelik ekipmanların taşınabilmesine olanak sağlayan bu özellikler, modelin çok yönlü karakterini güçlendiriyor. OMODA, yeni modeliyle hafta içi şehir yaşamının gerekliliklerini karşılayan, hafta sonu ise farklı rotalara ve maceralara eşlik edebilen bir otomobil anlayışı sunmayı amaçlıyor.

#4
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

OMODA X'in öne çıkan yeniliklerinden biri de kullanıcıların alışkanlıklarına ve tercihlerine uyum sağlayabilen akıllı teknolojileri. Modelde sunulan SIAS (Super Intelligent AI Space) sistemi, sürücü ve yolcuların araçla daha doğal biçimde iletişim kurmasına olanak sağlıyor. Geleneksel sesli komut sistemlerindeki uyandırma kelimelerine veya karmaşık komut yapılarına ihtiyaç duymadan konuşma etkileşimi gerçekleştirilmesini hedefleyen teknoloji, araç içi deneyimi daha sezgisel hale getiriyor. OMODA X'e özel geliştirilen X-MODE kişiselleştirilmiş sürüş modu ise araç ayarlarının ve performans tepkilerinin sürücünün tercihlerine göre uyarlanmasını sağlıyor. Böylece kullanıcıların kendi sürüş karakterlerine uygun bir deneyim oluşturabilmesi amaçlanıyor.

#5
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

Modelin teknoloji donanımları arasında yer alan kızılötesi termal görüntüleme destekli gece görüş sistemi de 90 metreye kadar mesafedeki potansiyel tehlikelerin algılanmasına yardımcı olarak gece sürüşlerinde çevresel farkındalığı artırmayı hedefliyor. Akıllı teknolojiler, sürüş deneyiminin yanı sıra araç içi eğlence alanında da kendisini gösteriyor. OMODA X Open Mic sistemi, dört bağımsız ses algılama bölgesi sayesinde elde mikrofon kullanılmasına gerek kalmadan araç içerisinde karaoke deneyimi yaşanmasına olanak sağlıyor. Manyetik NFC teknolojisiyle çalışan MECHA Pets aksesuarları ise interaktif özellikleriyle yolculuklara farklı bir eğlence boyutu katıyor. OMODA X, böylece teknolojiyi yalnızca sürüşü destekleyen bir unsur olarak değil, kullanıcıların kişisel tercihlerini ve yaşam tarzlarını yansıtan bütüncül bir deneyim olarak ele alıyor.

#6
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

Tamamen yeni OMODA X’in dünya prömiyerine sahne olan OMODA X Night etkinliği, klasik otomobil lansmanlarından farklı bir organizasyon olarak gerçekleştirildi. Otomotiv dünyasını moda, müzik, gençlik kültürü ve farklı yaşam tarzlarıyla bir araya getiren etkinlik, OMODA | JAECOO'nun genç, dinamik ve çok kültürlü marka kimliğini yansıttı. Etkinlik kapsamında dünyanın önde gelen veri, araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Kantar, genç neslin yaşam biçimleri, ilgi alanları ve tüketim alışkanlıklarına ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı. Farklı ülkelerden Dünya Güzeli organizasyonu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte uluslararası moda ve kültür dünyasının farklı unsurları aynı sahnede buluştu. OMODA X'in kişiselleştirme olanakları da etkinliğin önemli bölümlerinden birini oluşturdu.

#7
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

Farklı ülkelerden kullanıcılar, otomobillerini kendi yaşam tarzları, ilgi alanları ve estetik tercihleri doğrultusunda nasıl yorumladıklarını paylaştı. Endonezya, Brezilya, Güney Afrika ve Polonya’dan dört kullanıcı, OMODA X için hazırladıkları farklı kişiselleştirme yaklaşımlarıyla aynı modelin farklı kültürler ve yaşam tarzları doğrultusunda nasıl şekillenebileceğini ortaya koydu. Etkinlikte ayrıca üç araç sahibinin kişisel modifikasyon deneyimleri ve otomobilleriyle kurdukları bağ da katılımcılarla paylaşıldı. OMODA X Co-Creation Project kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, marka ile kullanıcılar arasındaki ilişkinin yalnızca ürün tercihinden ibaret olmadığını, kullanıcıların tasarım ve marka kültürünün oluşumunda da aktif rol üstlenebileceğini gösterdi. Etkinliğin finalinde ise dünyanın farklı ülkelerinden OMODA | JAECOO kullanıcıları aynı sahnede buluşarak markanın ilk kez seslendirilen özel şarkısını birlikte söyledi.

#8
Foto - Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

OMODA X Night etkinliği, markanın küresel büyüme performansının da paylaşıldığı önemli bir platform oldu. OMODA | JAECOO, yalnızca üç buçuk yılda dünya genelinde 1,4 milyon adedin üzerinde kümülatif satış hacmine ulaşırken üst üste üç yıl satışlarını ikiye katlamayı başardı. Markanın eylül ayındaki küresel satışları ise 73 bin 421 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artış gösterdi. Küresel büyümenin önemli merkezlerinden biri olan Avrupa, OMODA | JAECOO'nun toplam satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Markanın güçlü performans sergilediği pazarlardan Birleşik Krallık'ta OMODA | JAECOO, eylül ayında toplam otomotiv pazarında ikinci sıraya yükselirken JAECOO 7 modeli de ülkenin en çok satan otomobili oldu. Dünya genelinde 79 pazarda faaliyet gösteren marka, Avrupa'da ise 23 ülkede varlık gösteriyor. OMODA | JAECOO, hızlı büyümesini yalnızca yeni pazarlara giriş stratejisiyle değil, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veren ürün gamı ve yaşam tarzı odaklı marka yaklaşımıyla da destekliyor. Bu çerçevede OMODA X, markanın genç nesillerle kurduğu bağı güçlendirmeyi ve crossover segmentinde farklı bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen yeni modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

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