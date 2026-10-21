Otomotivde X devri! SUV, spor otomobil ve arazi ruhu tek gövdede buluştu: OMODA X sahneye çıktı

OMODA X, markanın geleceğin mekanik sistemlerinden ve bilim kurgu dünyasından ilham alan MECHA tasarım anlayışını yeni bir seviyeye taşıyor. Geniş gövde yapısı, güçlü omuz çizgileri, belirgin biçimde şekillendirilmiş bel hattı ve sportif silüetiyle dikkat çeken model, dinamizm ve güçlü duruşu bir araya getiriyor. Geleceğin mekanik hava araçlarından esinlenen geometrik yüzeyler ve karakteristik şimşek formundaki arka aydınlatma grubu, OMODA X'in özgün tasarım kimliğini tamamlıyor. Marka, bu tasarım yaklaşımıyla geleneksel crossover modellerinden farklılaşmayı ve bireyselliği ön planda tutan kullanıcıların beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor. Modelin dış tasarımındaki MECHA karakteri iç mekânda da devam ediyor. WILD MECHA, GEOMETRIC ve FUNCTIONAL olarak tanımlanan üç temel tasarım ilkesi doğrultusunda geliştirilen MECHA Command Cockpit, çift kanatlı ön konsol mimarisi ve X formundaki yüzer orta konsoluyla sürücü odaklı bir yaşam alanı sunuyor. Kokpitte yer alan 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 13,2 inçlik merkezi dokunmatik ekran, araçla kurulan dijital etkileşimin temelini oluşturuyor. Klima ve sürüş modları gibi sık kullanılan işlevler için fiziksel kumandaların korunması ise fütüristik tasarım ile kullanım kolaylığını bir araya getiriyor.