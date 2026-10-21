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Gündem 7,1 milyar liralık para hareketi! Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

7,1 milyar liralık para hareketi! Çok sayıda kişi tutuklandı

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7,1 milyar liralık para hareketi! Çok sayıda kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 7,1 milyar liralık para hareketi tespit edildiği bildirildi.

33 ilde gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan 101 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 78’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

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