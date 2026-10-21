Aracınız sandığınızdan fazlasını biliyor olabilir! Elektrikli otomobillerde veri güvenliği alarmı
Elektrikli araçların savunma sanayisi tesislerine girişine yönelik tartışmalar, araçların topladığı ve aktarabildiği verileri yeniden gündeme taşıdı. Çok sayıda kamera, sensör, işlemci ve internet altyapısıyla çalışan yeni nesil araçların yalnızca ulaşım aracı olmaktan çıktığını belirten Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın, veri güvenliğinin hem kullanıcılar hem de kritik tesisler açısından önemli bir başlık haline geldiğine dikkat çekti.