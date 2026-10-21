Aracınız sandığınızdan fazlasını biliyor olabilir! Elektrikli otomobillerde veri güvenliği alarmı

Araçların sahip olduğu teknolojilerin yalnızca kişisel veriler açısından değil, kritik tesislerin güvenliği bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aydın, savunma sanayisi fabrikaları ve stratejik öneme sahip tesislere erişimin risk oluşturabileceğini dile getirdi. Aydın, "Tabii ki burada özel veriler, kişisel veriler, gizli kalması gereken veriler kolaylıkla yurt dışındaki ilgili birimlere ulaştırılabilir ve bunlar tabii ki ülkemizin savunma sanayi ya da kritik noktalardaki karar mekanizmalarında bizler için ciddi riskler, sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı. Elektrikli ve otonom araçların yanı sıra birbiriyle etkileşim halinde olan araçların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Bu nedenle de elektrikli araçlar, otonom araçlar, birbiriyle etkileşim halinde olan araçların kritik bölgelere erişiminin yasaklanması çok doğru bir uygulama olarak karşımıza çıkacaktır" açıklamasında bulundu.