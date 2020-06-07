Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen Nihat Özdemir-Fenerbahçe gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, Aziz Yıldırım ile olan görüşmesini anlattı.

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig, Trabzonspor'un cezası ve Nihat Özdemir-Fenerbahçe gerilimi hakkında konuştu.

İşte Dilmen'in o açıklamaları:

Sina Afra diye Fenerium'da bir yönetici var, tepki almıştı. Ben Fenerbahçeliyim, diğer takımlar umurumda değil, attığım tweetler Avrupa'daki bir Türk takımına başarı dilemekti dedi. Ne kaybetti? Nihat bey, eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsunuz çıkacaksınız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, milyonlarca Fenerbahçeli'den özür dilemek zorundasınız. Ben şu anda bile bekliyorum. Fenerbahçeli kırgın, Fenerbahçeli üzgün. Sadece Fenerbahçeliler böyle algılasa tamam. Türkiye böyle algılamış. Yapmamıştır Nihat bey, konuşmamıştır diyordum, büyük talihsizlik. Bunu düzeltebilecek kişi yine kendisidir.

"Özür dilemezseniz TFF Başkanlığı yapmayın"

Fenerbahçe bir 1907'de, bir de 2011'de kuruldu, 2 kez kurulan tek kulüptür. 2011'de üzerinden tır geçti ama yine ayakta. Çok kulüp kaldıramaz onu. Her kulübün renginde anlam vardır, Kurtuluş Savaşında bu kulüpler asker vermiştir. Nihat bey, eğer özür dilemiyorsanız federasyon başkanlığı da yapmayacaksınız çünkü artık kaos geliyor. Fenerbahçe Spor Kulübünün Nihat beyi ihraç etme kararı varsa, benim imzam olmamasına rağmen ben de imza atarım. Din ve kulüp sevgisinin üzerine fazla gitmeyeceksin, kaşımayacaksın işi. Ben yine en iyi niyetimle Nihat beyden düzeltmesini rica ediyorum.

Aziz Yıldırım'dan cevap

Ben bugün Aziz beyi aradım, ne yapıyorsun dedim. Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum dedi. Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar dedi.