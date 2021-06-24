Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Seçim öncesinde Aziz Yıldırım, Ali Koç’un demeçlerini değerlendirdi. Yıldırım, geride bir enkaz değil başarılı bir kulüp bıraktıklarını ifade etti. Peki, Aziz Yıldırım kulübün borçlarını mı ödeyecek?

Aziz Yıldırım kulübün borcunu mu ödeyecek?

Aziz Yıldırım, Ali Koç’un söz ettiği rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yıldırım, “440 milyon euro borç bıraktım. Bu borcun yarısı dövizdir, geri kalan kısmı Türk Lirası'dır. Bunlar 50 milyon euro oyuncu sattılar, 25 halka arz yaptılar, villaları sattılar, 100 milyon euro nakit para girdi. Siz bu parayla gidip borcu kapatsanıza kardeşim. Biz bir hesap çıkardık, bu hesaba göre kulübün 591 milyon dolar mal varlığı var. Artı 300 milyon dolar ben Futbol A.Ş bıraktım, sporcular bıraktım. Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar, onunla gidip borçları kapatsınlar. Ben diyorum ki 500 milyon euro mal varlığı bıraktım size. 300 milyon euro da borç bıraktım. Eğer bu 300, 500'ü geçerse, ben kulübe ödemeye hazırım. Bir daha sakın kimse enkaz durumu yapmasın. Bize para hakkında bir şey diyemezsiniz. Sakın! Biz Fenerbahçe'ye ömrümüzü verdik” dedi.