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Spor Aziz Yıldırım kimi aday gösterdi? Aziz Yıldırım seçimde kimi destekliyor?
Spor

Aziz Yıldırım kimi aday gösterdi? Aziz Yıldırım seçimde kimi destekliyor?

Aziz Yıldırım seçimde kimi destekler? Fenerbahçe, hafta sonu başkanlık seçimi yapacak. Seçim öncesinde Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Peki, Aziz Yıldırım’ın adayı kim?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 12:43:00 -
Aziz Yıldırım kimi aday gösterdi? Aziz Yıldırım seçimde kimi destekliyor?

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 25 ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak. Seçim öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım bir basın toplantısı düzenledi. Peki, Aziz Yıldırım seçimde kimi destekler?

Aziz Yıldırım kimi aday gösterdi? Aziz Yıldırım seçimde kimi destekliyor?

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım camianın başkan adayı çıkarması gerektiğini söyledi. Aziz Yıldırım’ın açıklamalarında satır başları şöyle:

Fenerbahçe kan kaybediyor. Fenerbahçe, Anadolu takımı haline geldi. Galatasaray seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. Bizde niye aday çıkmıyor. Bu kulübü boşuna mı halka açtık. Korkmayın, üye olun, kaybedebilirsiniz. Biz kaybettik daha çok büyüdük.

Sen benle yarışamazsın. Biz sokakta büyüdük, çok dayak yedik. Sen pamuklara sarılarak büyümüşsün. Ben öyle değildim. Benimle yarışmayı bırak. 52 tane oyuncu alacağınıza 10 tane değerli futbolcu alın. Sağlam bir yönetim yap. Ali Koç kendine yakışan yönetim yapmalı. Başkanlığı düşünmüyorum, arkadaşlarımdan aday çıkan olursa onları destekleyeceğim. Kenara çekilmeyeceğim, protokol tribününde oturacağım. Beni görecekler.

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