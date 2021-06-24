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Spor Aziz Yıldırım kararını duyurdu
Spor

Aziz Yıldırım kararını duyurdu

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu öncesinde maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin mevcut yönetim tarafından geri çevrilmesi sebebiyle kongreye katılmayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 21:32:00 -
Aziz Yıldırım kararını duyurdu

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yarın başlayacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu öncesinde maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin mevcut yönetim tarafından geri çevrilmesi sebebiyle kongreye katılmayacaklarını bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sizlerin malumu olduğu üzere genel kurul organizasyonu bir teamül olarak yüksek divan kurulu başkanının koordinesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Yarın yapılacak genel kurula katılmak için divan kurulu başkanımız ile temasa geçerek toplantıya katılacak eski yöneticilerimiz için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteğinde bulunduk. Sayın Vefa Küçük teamüllere uygun bu isteğimizi kabul ederek bize maraton tribün tarafından sınırlı sayıda yer tahsis edilebileceğini söyledi. Ardından bir süre sonra böyle bir tahsis yapılamayacağını bildirdi." dedi.

Söz konusu durum üzerine özellikle Abdullah Kiğılı'nın yürüme konusundaki problemleri izah edilerek üç araçlık kullanım imkanı tanınmasının istendiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Vefa Küçük konuyu Sayın Ali Koç ile görüşerek döneceğini bize bildirdi. Görüşmenin ardından maraton tribünden böyle bir imkanın bana ve Abdullah Bey'e tanınamayacağı bilgisini iletti. Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz. Geçmişe duyulan ön yargı ve güç mücadelesinin bir tezahürü olan bu uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Yapılacak olan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağımızı deklare ediyoruz."

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Yorumlar

Ulvi

Vefa artık Fenerbahçede olmayan bir haslet,sadece bir semt adı büyük Başkan.Senin Fenerbahçenin değerlerine ve efsanelerine gösterdiğin vefanın ve saygının ne yazık ki %1 ini bile göremeyeceksin.Çünkü yaptıklarını VE Fenerbahçeye kazandırdıklarını tekrarlayabilecek,hatta Fener için hapis yatabilecek bir başkan daha gelmeyecek Fenerbahçe´ye. Kıskanıldığın için ne yazık ki yalnız yaşlanıp öleceksin.(Allah gecinden versin)Taraftar kendine gelip sana yapılanı,yapanlara dar etmezse...
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Aziz Metin

Ne arsız bir hırs sahibi bu sporla kalkıp sporla yatanlar. Onunla haşrolacaksınız zaten.
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