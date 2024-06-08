Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında kozlarını paylaşıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini Aziz Yıldırım kabul etti.

Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirecek başkanlık seçimi öncesi ikili Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamalar:

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Ali Koç bugün konuşma yapmış ben dinlemedim. Son bölümünde enteresan bir çağrı söylemiş. Bizim anti-fener lobisinden dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor. Bunun için beraber mücadele edelim.... Bu isteği için Ali Bey ile buluşmak istedim. Anti-lobiden siz ne kastediyorsunuz ben ne kastediyorum oradan başlayalım.

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Aliciğim 6 senedir iyi bir şey yok ki? Benim de son 4 senem kötü. Amatörlerden bahsetmeyelim. Amatörlerin kurucusu benim. 1907 Derneği kadınları kapatıyordu. Amatörleri kurduk. Bir tek Futbol burada sıkıntılı.

Erkek basketbol için tebrik etmedim mi? Bütün programlarda çıktım antrenörlerle ilgili... Final Four'a kalmak da başarıdır. Ben sana ilk sene geldim Çırağan'da toplantı yaptım erkek basketbolu bana ver ben yöneteyim dedim.

Bu çağrıyı bana ilk kez yaptığın için geldim. Daha önce böyle bir çağrı yapmadın.

Aliciğim, "Biz mağlup olduk, eğlendiler" diyorsun. 2 Kasım benim doğum günüm. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım? Yemek yiyorduk, birdenbire kalabalıklaştı ortam, eğlendik.

Galatasaray Başkanı size salladı. Ben çıktım adama "Sine ikili" dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil Ali Bey. Ben çıktım konuşma yaptım. Nihat Özdemir'e 28 şampiyonluğu sordum, 'Ali Bey bize bir mektup yazdı, okusan sen de onu vermezsin' dedi. Orada senin başka bir şey istediğini de ima ediyor.

"Ali lütfen hatalarını gör. Ben 3 Temmuz'da 1 sene yatmışım. Bana kimler geldi pazarlık etti kabul etmedim. Bana Türkiye'ye gitme dediler ben özel uçakla Türkiye'ye geldim." Ali Koç: "Herkes sizi bunda takdir etti. Çok olaylar atlattık. " Aziz Yıldırım: "Ben sana mahkemeyi halledebiliyorsam halledeyim sen devam et dedim. Sen yok dedin." Ali Koç: "Sizin söylemleriniz tutarsız. Sürekli zikzak çiziyorsunuz. Bundan kabul etmedim."

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Öncelikle teşekkür ederiz son dakika. Sayın Başkan beni aradı dedi ki ulusal kanala çıkalım. Ben Fenerbahçe TV istemiştim. 'Moderatörsüz yapalım' dedi. Bazı arkadaşlar dedi ki moderatörsüz olmaz... Ben uzun zamandır bu görüşmeyi istiyordum. Bu masadan kalktığımız zaman bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. Bu 2 kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık bu camianın birleşmesine bütünleşmesine engel oluyor. Ben uzun zamandır bunu istiyordum.

20 yıldır en çok sizin döneminizde bizim dönemimizde de olağan akışla anlatılmayacak şeyler yaşadık. Bu sene yaşadıklarımız... Ben başkan olduğum takdirde sayın Aziz Yıldırım istiyorsa destek olmak amenna, kendisi başkan olduktan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey varsa ben geçmişi kapatırım.

Ben neden aday oldum açıklayayım. Ömer Temelli'nin evindeydik. Mahmut bey beni zorla yazacağını söyledi listeye. Ben beni yazmayın dedim. 2015'te oldu bunlar. Tekrar yargılanma çıktıktan sonra. Eve gidene kadar Londra'da eve gidene kadar mutluluk da bitti. 1907 teşekkür metni yayınladı diye yöneticime küfür etmişsiniz.

Aziz Yıldırım: "Gönderdiğin mektupları açarız. Barışıyoruz ya bugün."

Ali Koç: "Barışıyor muyuz?"

Aziz Yıldırım: "Sen istedin ya bugün."

Ali Koç: "Ben hep bu çağrıda bulundum."

Ali Koç: Bugün diyorsunuz ki genel kurullarda tezahürat olmaz, genel kurullarda tezahüratınız var

Aziz Yıldırım: Ne zaman yapmışım söyle?

Ali Koç: Görüntüleriniz var.

Aziz Yıldırım: Genel kurulda kastım, bir konuşma yapılıyorsa onu yuhalamak veya bir hareket yapmak yanlış dedim. Bizim genel kurulda sana da bağırıyorlar, ona da bağırıyorlar.

Ali Koç: "Biz sizinle 6 sene çalıştık. Siz başkandınız ben yöneticinizdim. Şunu sormak istiyorum; 3 Temmuz'dan bu yana yaşananlara siz de isyan ediyorsunuzdur. Toplanan puanlara bakın, haksızlık bu tabloda futbol konusunda."

Aziz Yıldırım: "Ben zaten anti-fenerbahçe için mücadele vermeye geldim."