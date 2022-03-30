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Gündem Aziz Yıldırım için kritik saatler! Kalp ameliyatı geçirdi
Gündem

Aziz Yıldırım için kritik saatler! Kalp ameliyatı geçirdi

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ameliyat edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 18:51:00 -
Aziz Yıldırım için kritik saatler! Kalp ameliyatı geçirdi

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım kalp ameliyatı oldu.

Sarı-Lacivertlilerin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi paylaştı.

Twitter hesabından duyuru yapan Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerini kullandı.

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