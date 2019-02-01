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Aziz Yıldırım FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ davası kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi.

01 Şubat 2019 Cuma 18:19
Aziz Yıldırım FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım FETÖ davası kapsamında ‘tanık’ sıfatıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde 'Yargıtay imamı' olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada tanık sıfatıyla ifade verdi.

Şike kumpası davası

Geçtiğimiz aylarda söz konusu dava kapsamında ifade veren sanık Ali Fuat Babatan, futbolda şike kumpası davası sürecinde FETÖ'nün Aziz Yıldırım'dan davadan kurtarmak üzere avukatı aracılığıyla 2 milyon dolar rüşvet istediğini öne sürmüştü. Bunun üzerine mahkeme Aziz Yıldırım'ı tanık olarak ifadeye çağırmıştı. Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın, İlhan Narçın, Nazmi Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de tanık olarak dinlenmesine hükmedilmişti.

İfade verdi

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bugün ifade veren Aziz Yıldırım şunları söyledi: "Sanık Ali Fuat Babatan'ı tanımıyorum. Ben bir dönem Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı. Hatta bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte basında ben gerekli açıklamaları yapmıştım. Hatta çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli bilgileri de vermiştim. Şike Davası'nın çözümü ile ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde bir talep olmadığını basın açıklamasında belirtmiştik. Ben sanığı tanımıyorum. Şike davası ile alakalı da davanın çözümü ile alakalı bize gelen bir talep de olmadı. Davanın çözümü ile ilgili gelen de olmadı. Ben kendi davamızla alakalı çıkan dedikodularla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli şikayetleri yapmıştık. Bu konu ile alakalı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini biliyorum. Bir diyeceğim yoktur. Benim de tanıkla herhangi bir sosyal ilişkim yoktur. Sadece medyadan tanıdığım kadar biliyorum."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:19
  1. İstanbul
  2. Aziz Yıldırım
  3. fetö davası

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