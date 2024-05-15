Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyorum"

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi başkanlığa adaylığını açıkladı. İstanbul Kadıköy'de bir otelde basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, adaylık süreci ile ilgili bilgiler vermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Futbol A takımının yapılanmasıyla ilgili henüz bir çalışma yapmadığını belirten Aziz Yıldırım, "İçeri bir gireyim ondan sonra değerlendiririm. Transfer bütçesi hazırlamadık. Borcu kapatmaya değil, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyorum" dedi.

"Mourinho ile bir şey konuşmadık"

FETÖ ile mücadelesinin birçok şeyi etkilediğini vurgulayan 72 yaşındaki Yıldırım, "Galatasaray ile değil, biz FETÖ ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten başka bir şeyle mücadele edemedik" ifadelerini kullandı.

Başkanlığa seçildiği takdirde futbol A takımı için teknik direktör adayı olan Jose Mourinho ile görüşmesine de açıklık getiren sarı-lacivertlilerin başkan adayı, "Sadece sohbet ettik, geçmiş maçlarla ilgili konuştuk. Başka bir şey konuşmadık. İlerlemek için menajer vasıtasıyla konuşmak lazım" cümlelerine yer verdi.

"Kalamış’ta güneşin doğmadığını, battığını söyleyeceğim"

Türk futbolu ve sarı-lacivertli kulübün içindeki tartışmalara dair sorulan bir soruya Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözünü hatırlatarak şöyle cevap verdi:

"Benim zamanımda konuşamıyorlardı. Ben hep doğruları söylüyordum. Hiçbir zaman kavga boyutlarına giden olmadı. Fenerbahçe için de çok önemli bir sürprizim var, Kalamış’ta güneşin doğmadığını, battığını söyleyeceğim. Kenan Evren Lisesi ile ilgili, bir proje hazırlamışlar, belediyeye vermişler. Altında otopark olan bir çalışma yapmışlar. Benim zamanımda rahmetli Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanı ile bir çalışma yapmıştık. Stadın boyunu geçmeyecek şekilde."

Yıldırım, özeleştiri yapıp yapmadığıyla alakalı ise, "Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyorum" dedi.

"Kongrelere gelseydim yarıda kalırdı"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre ve divan toplantılarına neden katılmadığına da açıklık getirdi. Yıldırım, "Kongrelere gelseydim hiçbiri sonuna kadar bitmezdi, hepsi yarıda kalırdı. Yanlış olanları söyleyecektim. Oyuncu transferinde Ramos’u alın dedim. Fenerbahçe’ye bunlar yakışır. Gelseydim kongrelere bunları söylerdim. Önce Türkiye’de şampiyon olacağım. Ondan sonra Avrupa’ya bakarız" diye konuştu.

"Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı"

'FETÖ’nün Türk futbolundan temizlendiğine inanıyor musunuz?' sorusunun ardından Aziz Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Türkiye’de FETÖ yok olmadı. Her gün televizyonda, gazetede atılanları görüyor, okuyoruz. Türkiye’de sporda FETÖ operasyonu yapılmadı. Hakemlerde, yönetim kurullarında yapmadılar. Hiçbir kurulda yapmadılar, bunlar belli. Basında da yapılmalı, göreve geldiğimde hepsini afişe edeceğim. Her yere sızmışlar, hatta daha güçlüler."

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"Benim zengin adama ihtiyacım yok"

Yönetim kurulu listesini belirlemediğinin de altını çizen spor adamı, "Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, hiç kimse ile konuşmadım. Cumartesi günü bir düğün var. Oraya gideceğim, pazar günü İstanbul’a geleceğim. Ondan sonra arkadaşlarımla toplantı yapacağım. Daha sonra Divan Kurulu’na sunacağım. Benim zengin adama ihtiyacım yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Benim hiçbir taraftarla sorunum yok"

Yıldırım, sarı-lacivertli taraftar gruplarıyla bir problemi olmadığını söyledi. Aziz Yıldırım, "GFB’yi ben kurdum. O zaman gençler geldiler. Dernek kurarak onları bir dernek çatısı altında topladık. Bunlar daha sonra sıkıldılar, kapattılar derneği, başka bir noktaya gittiler. Tribünlerde son 10 senede benimle ilgili tezahürat yoktu. Ben kaldırmıştım. Benim hiçbir taraftarla sorunum yok. Taraftarın da benimle ilgili yok. Kimseye bilet vermeyeceğim. Fenerbahçe’de değişim olacak. Seviyorsak fedakarlık yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç ile küs değilim"

Eski federasyon başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "Ben Ali Koç ile küs değilim. Divan’a geldiğimde gelip elimi sıktığında tepki mi verecektim? Fikir ayrılıklarımız var, küs değilim. Nihat Özdemir 12 sene benim yanımda benim yanımda ikinci başkanlık yaptı, hizmet etti. Aralarındaki husumet bugünün husumeti değil, 2011’in. Fenerbahçe’nin değeriydi. Ondan sonra federasyon başkanı oldu, saldırdılar" diyerek sözlerini noktalandırdı.