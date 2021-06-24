Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, açıklamalarında Ali Koç’u hedef aldı. Peki, Aziz Yıldırım ne söyledi?

Aziz Yıldırım Ali Koç'a dava mı açacak?

Aziz Yıldırım, hafta sonu gerçekleştirilecek kongre öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan adayı olmayacağını belirten Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hedef alan sözler sarf etti.

Aziz Yıldırım’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Ali Koç, Fenerbahçe'de bir ağaç dikti mi? Ali Koç, Fenerbahçe'ye neden başkan olduğunu anlamamış. O 16 bin üye Ali Koç'u Beyaz Atlı Prens zannetti. Başkan diyor ki, 'Beşiktaş ve Galatasaray'ın bizden fazla mal varlıkları var' Beşiktaş'ın Galatasaray'ın nesi var? Ben Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri, "Paraları harcayalım 1 sene daha şampiyon olalım, kulübe bir şey kalmasın" mantığıyla hareket etmedik.

Fenerbahçe tarihinde 2 kez küme düşüyordu. Bir kez Ali Şen döneminde, bir kez de Ali Koç döneminde. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' dedi. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır.

Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Lütfen bizi kendine rakip görme. Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at. Bizle rakip olabilmen için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar alman, stadı yıkıp yeniden yapman, Topuk Yaylası'nı yıkıp yeniden yapman lazım. Bugüne kadar sabrettim bundan sonra sabretmem. Beni fazla kızdırmayın. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz, korku dağları sardı. Biz Fenerbahçeliyiz boykot yapmayız. Şikayet etmeyin. Hapse gideceksin hapse! Bak bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı verdim bu kulübe. Ben sizi mahkemeye vereceğim. 150 milyon euro biz, 150 milyon euro sen ver. Gel sen futbolu yönet, biz de basketi yönetelim dedik. Sen 150 milyon euro söz verdin, sözünü yerine getir!

52 tane oyuncu. 6 tane teknik direktör aldın. SPK nerede? Evet F.Bahçe'yi şikayet ediyorum. F.Bahçe'nin geleceği nereye gidiyor. Yüzde 67 borç atmış. 2 yılda bu kulübe 500 milyon dolar para girdi.