Aziz Yıldırım aday olacak mı?
Aziz Yıldırım aday oldu mu? Fenerbahçe’de hafta sonu başkanlık seçimi yapılacak. Seçim öncesinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı. 3 yıl aradan sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, başkanlık konusundaki kararını da açıkladı. Peki, Aziz Yıldırım başkanlık için adaylığını açıkladı mı?
Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım üç yıl aradan sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı?
Aziz Yıldırım aday olacak mı?
Aziz Yıldırım basın toplantısı başlamadan önce gazetecilerin ‘Aday olacak mısınız?’ yönündeki sorusuna cevap verdi. Yıldırım, “Bir daha aday olmayacağım" dedi.