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Dünya Aziz Sancar Şuşa'da şükür namazı kıldı
Dünya

Aziz Sancar Şuşa'da şükür namazı kıldı

Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da şükür namazı kıldı. Sancar, "Şuşa kurtulursa oraya gidip iki rekat şükür namaz kılacağıma söz vermiştim. Ondan sonra ölürsem gözüm arkada kalmayacaktı. Allah'a şükür bunu yapabildim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:12:00 -
Aziz Sancar Şuşa'da şükür namazı kıldı

Prof. Dr. Aziz Sancar, kardeş ülke Azerbaycan'a ziyarette bulundu.

Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı verilen mücadelenin ardından kurtarılan Karabağ hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) tarafından düzenlenen Ekonomi Forumu'na (UEF Bakü 2021) katılan Sancar, Bakü'de Karabağ Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı kadar değerli gördüğünü açıkladı.

"şükür namaz kılacağıma söz vermiştim"

"Karabağ zaferi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir." diyen ve Azerbaycan temasları kapsamında Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Sancar, "Şuşa kurtulursa oraya gidip iki rekat şükür namaz kılacağıma söz vermiştim. Ondan sonra ölürsem gözüm arkada kalmayacaktı. Allah'a şükür bunu yapabildim." diye konuştu.

"Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin"

Sancar, "Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin. Osmanlı'nın gerileme döneminde bu büyük sorun olmuştur. Bunu hep göz önünde tutmak lazımdır. Bilim ve teknolojide kuvvetli olmak. Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bilim ve teknolojide ileride olursa biz ne sahada ne masada savaş kaybederiz." ifadelerini kullandı.

"Tam bağımsızlık için bilime yatırım yapmalıyız"

Son 5 yıldır Türk dünyasını ziyaret ettiğini ve yöneticilere temel bilimlere yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini söyleyen bildiren Sancar, şöyle devam etti:

"Tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyabilecek seviyeye ulaşmayı istiyorsak temel bilime yatırım yapmalıyız. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliğinin bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsan dış güçlerin yaptıklarına karşı koyamazsın. İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var. Kaynaklarımız var. İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım."

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