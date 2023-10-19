Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Gazze’nin yanında!

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Gazze'de devam eden işgal karşısında kamuoyuna acil yardım çağrısında bulundu. Gazze'de şu an için yakıt, su ve tıbbi yardım ihtiyacının büyük bir aciliyet taşıdığı belirtiliyor. Türkiye'den yola çıkan ve insani yardım malzemesiyle dolu olan bazı uçaklar Mısır'a inmiş bulunuyor. Yardımların bölgedeki insanlara ulaşması için Refah kapısının acilen açılması bekleniyor.

Gazze halkına ulaşacak olan ilk yardım konvoylarının ihtiyaçlarını hızlıca tedarik edebilmesi niyetiyle nakit yardımları toplamaya devam eden Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, çalışmalarını bölgedeki diğer yardım kuruluşları ve Kızılay ile iş birliği içinde sürdürüyor.

Çağrı ile ilgili konuşan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İnsani Yardım Genel Müdürü Medet Bala, "İsrail bir kez daha bütün insani değerleri ayaklar altına alarak Filistin halkına zulmediyor, adeta soykırım uyguluyor. Filistin meselesi vicdan sahibi herkesin ortak meselesidir. Gazze'deki zulme sessiz kalmak insanlığımızı yitirmektir, yaşananlar karşısında harekete geçmemek büyük bir vebaldir. Uluslararası hukuk askıya alınmış vaziyettedir şu an, Cenevre sözleşmelerinin ihlali açıktır, hastaneler, camiler, okullar bombalanıyor. Birleşmiş Milletler barış gücünün bölgeye müdahalesi şart olmuştur, uluslararası hukukun desteğiyle 1967 sınırlarına geri dönülmeli ve Gazze özgürlüğüne kavuşmalıdır. Kaybedilen her saniye binlerce insanın hayatını daha da olumsuz etkiliyor." açıklamasında bulundu.



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