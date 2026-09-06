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İSLAM Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gazze'de Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 300 öğrenciyi ödüllendirdi
İSLAM

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gazze'de Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 300 öğrenciyi ödüllendirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen 300'den fazla kız ve erkek öğrenciyi ödüllendirdi. Törene öğrencilerin aileleri, din adamları ve davetliler katıldı.

Filistin milli marşının yanı sıra ilahi ve dini ezgilerin seslendirildiği programda, savaşın ağır koşullarına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Temsilcisi Bilal Ebu Tayr, törenin vakfın Gazze Şeridi'ndeki okullarında yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesindeki eğitim ve yardım programlarında 10 binden fazla kız ve erkek öğrencinin yer aldığını belirten Ebu Tayr, "Bugün 300'den fazla hafızımızı ödüllendiriyoruz. Bu proje, Kur'an'a ve Kur'an ehline hizmet etmeyi, bu okulların İslami kimliğini ve karakterini korumayı amaçlıyor." dedi.

Öğrencilerin savaş sırasında ağır şartlarla karşı karşıya kaldığını, bazılarının evlerini ve yakınlarını kaybettiğini anlatan Ebu Tayr, öğrenciler arasında ailelerinden hayatta kalan tek kişi olanların da bulunduğunu ifade etti.

Ebu Tayr, hafızların kayıplarının yanı sıra elektrik kesintileri, çadırlardaki sıcaklık, açlık ve su sıkıntısı gibi koşullara rağmen eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti. Ödüllendirilen öğrencilerden Şeza Hamad da yerinden edilme, saldırılar ve yıkım altında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin kolay olmadığını söyledi.

Hamad, "Yerinden edilmeye, saldırılara ve yıkıma rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekte ısrar ettim. Allah'a şükür, Rabbimin dilemesi, ardından anne babamın ve kardeşlerimin desteğiyle hafız oldum." diye konuştu.

Savaşta hayatını kaybeden kız kardeşi Amal'i anan Hamad, "Yerinden edilmeye ve kız kardeşim Amal'in hayatını kaybetmesine, psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçmeme rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekte ısrar ettim." ifadelerini kullandı.

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