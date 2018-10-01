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Aziz Kocaoğlu'nun ardından CHP'de iki Başkan daha aday olmayacağını açıkladı

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday adayı olmayacaklarını açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:43
Aziz Kocaoğlu'nun ardından CHP'de iki Başkan daha aday olmayacağını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağına yönelik açıklamalarının ardından Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de bir basın açıklaması yaptı.

Bergama CHP İlçe Binası’ndaki toplantıda Gönenç, yaklaşan yerel seçimlerde aday adayı olmadığını açıkladı. CHP'li Mehmet Gönenç, ''Bununla ilgili kararımı bir yıl önce vermiştim. Bu kararımı il ve ilçe başkanımızla, büyükşehir belediye başkanımızla ve parti genel merkezimizle paylaştım. Yerel seçimlerde aday adayı olmayacağım. Belediye başkanlığı heyecanla ve aşkla yapılacak bir iş. Belediye başkanlığı için 10 yıl ideal bir süre. Bu parti bir kez daha söylüyorum kendi dinamikleri içerisinden 2019'daki yerel seçimleri kazanacak ve yeni bir adayı çıkaracak güçtedir. Bu saatten sonrada benim ve belediye meclis üyelerimizin en büyük çabası da bizden sonra bu görevi yine Cumhuriyet Halk Partili başka bir belediye başkanına devretmek olacaktır'' dedi.

"Büyükşehir başkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir şey konuşmuş değilim"

Gönenç, kulislerde dolaşan "Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç büyükşehir adayı mı olacak?" sorularıyla ilgili, "Ben 48 yaşındayım ve genç tanımına ne kadar giriyorum bilmiyorum. Aziz başkanın aday olmayacağını bir süreden beri biliyorum. Hatta 2014 yerel seçimlerinde benzeri bir düşüncesi vardı. O dönem ki ulaştırma bakanımız Binali Yıldırım’ın adaylığı nedeniyle Aziz Başkan tekrar bu yarışa girdi. Aziz Başkan ile büyükşehir başkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir şey konuşmuş değilim. Genel merkezde herhangi bir milletvekili, genel başkan yardımcımız ya da üst düzey yetkiliyle de İBB aday adaylığı konusunda bir görüşme yapmış değilim; ancak tabii ki eğer Aziz Başkan Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmuyor ise başka aday adayları gündeme geliyor ise ve genel merkez bizim mevcut 22 belediye başkanımız içinden belediye başkanlığı deneyimi olan ve deyim yerindeyse karnesi iyi olan adaylar konusunda bir araştırma içindeyse bu araştırma kapsamına girenlerden birisinin benim olmam son derece doğal diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kartal Belediye Başkanı Öz: Başka alanlarında görev alacağım

Yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapmayacağını söyleyen Kartal Belediye Başkanı CHP'li Altınok Öz, "Partimizin başka alanlarında görev alacağım" dedi.

Kartal ADD'de konuşan Altınok Öz, şunları söyledi:

''Ben 2009-2014 siyasetin içinde olarak verdiğim sözü yerine getirdim. Geçenlerde mahalle birim başkanlarımızla Meclis üyelerimiz ve İlçe Yönetimimizle yaptığımız toplantıda şunu ifade ettim. Ben adaylık başvurusunda bulunmayacağım. Parti, İlçe İl, Genel Merkez bana nerede ihtiyaç duyarsa orada var olacağım. Çünkü neden, verdiğim sözlerden ayrılmamak adına arkasında duruyorum. Herkes aday adayı olabilir, aday olabilir. Bizim görevimiz onlara yardımcı olmak, işin doğru yapılmasını sağlamak.''

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:43
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  6. Mehmet Gönenç
  7. Altınok Öz

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