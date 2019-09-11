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Azı dişleri ne zaman çıkar?

Anne karnında kemik gelişimiyle birlikte dişler gelişir. Fakat dişler saklı kalır ve belli dönemlerde çıkarlar. Peki ama dişler nasıl çıkar? Azı dişleri ne zaman çıkar? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:38
Azı dişleri ne zaman çıkar?

Anne karnında kemik gelişimiyle birlikte dişler gelişir. Fakat dişler saklı kalır ve belli dönemlerde çıkarlar. Peki ama dişler nasıl çıkar? Azı dişleri ne zaman çıkar? İşte detaylar...

Çocukta daimi dişler 6 yaşında çıkmaya başlar. 20 yaş dişlerinin sürmesiyle toplamda 32 tane olan daimi dişlerin sürmeleri tamamlanır. Süt dişlerinin arkasından, ağzın en arka bölgesinde çıkan ilk daimi dişler olan 6 yaş dişleri, çoğunlukla ebeveynler tarafından fark edilmezler.

20 adet süt dişinin tamamının çıkması genelde üç yaşına doğru olur.  Kalıcı dişler altı yaş civarında çıkar.

Süt dişleri kaç yaşında dökülmeye başlar?

Alt dişler

  • Süt 1. keser dişi: 6-10 ay arasında çıkar, 6-7 yaşında düşer.
  • Süt 2. yan keser dişi: 10-16 ay arasında çıkar, 7-8 yaşında düşer.
  • Süt köpek dişi: 17-23 ay arasında çıkar, 9-12 yaşında düşer.
  • Süt 1. azı dişi: 14-18 ay arasında çıkar, 9-11 yaşında düşer.
  • Süt 2. azı dişi: 23-31 ay arasında çıkar,10-12 yaşında düşer.

Üst dişler

  • Süt 1.keser dişi: 8-12 ay arasında çıkar, 6-7 yaşında düşer.
  • Süt 2. yan keser dişi: 9-13 ay arasında çıkar, 7-8 yaşında düşer.
  • Süt köpek dişi: 16-22 ay arasında çıkar, 0-12 yaşında düşer.
  • Süt 1. azı dişi: 13-19 ay arasında çıkar, 9-11 yaşında düşer.
  • Süt 2. azı dişi: 25-33 ay arasında çıkar,10-12 yaşında düşer.

Diş çıkarma döneminde bebeğin ateşinin 37'ye kadar yükselmesi normal kabul edilir. Bebekler diş çıkartırken hastalıklara daha yatkın olurlar ve iyileşmeleri daha sorunlu olabilir.

Not: Ateşi yükselir ve ishal olursa, beraberinde diş çıkartıyor olsa da doktorunuza danışmalısınız!

Bebeklerin damakları neden kaşınır? Damak kaşıntısı için doğal çözümler

Diş çıkarma belirtileri nelerdir?

  • Ateş
  • İshal
  • Sürekli huzursuzluk
  • Vücutta cilt döküntüsü
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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:38
  1. Azı dişleri ne zaman çıkar?
  2. bebeklerde ilk diş ne zaman çıkar
  3. azı dişleri ne zaman çıkar
  4. azı dişleri kaç yaşına kadar çıkar
  5. bebeklerde diş çıkarma kaç yaşına kadar sürer
  6. Bebeklerde diş çıkarma kaç yaşına kadar sürer?
  7. bebeklerde azı dişi kaç günde çıkar
  8. çoçuklarda azı diş çıkarma ağrısı
  9. 2 yaş azı diş çıkarma belirtileri
  10. 2 yaş azı dişleri çıkarken
  11. bebeklerde köpek dişi kaç günde çıkar
  12. azı dişi tekrar çıkarmı
  13. 7 yaşındaki çocuğun azı dişi çekilir mi
  14. diş en geç ne zaman çıkar
  15. 6 yaş dişi ne kadar sürede çıkar
  16. dişler nasıl çıkar
  17. diş nasıl çıkar

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