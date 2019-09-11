Anne karnında kemik gelişimiyle birlikte dişler gelişir. Fakat dişler saklı kalır ve belli dönemlerde çıkarlar. Peki ama dişler nasıl çıkar? Azı dişleri ne zaman çıkar? İşte detaylar...

Çocukta daimi dişler 6 yaşında çıkmaya başlar. 20 yaş dişlerinin sürmesiyle toplamda 32 tane olan daimi dişlerin sürmeleri tamamlanır. Süt dişlerinin arkasından, ağzın en arka bölgesinde çıkan ilk daimi dişler olan 6 yaş dişleri, çoğunlukla ebeveynler tarafından fark edilmezler.

20 adet süt dişinin tamamının çıkması genelde üç yaşına doğru olur. Kalıcı dişler altı yaş civarında çıkar.

Süt dişleri kaç yaşında dökülmeye başlar?

Alt dişler

Süt 1. keser dişi: 6-10 ay arasında çıkar, 6-7 yaşında düşer.

Süt 2. yan keser dişi: 10-16 ay arasında çıkar, 7-8 yaşında düşer.

Süt köpek dişi: 17-23 ay arasında çıkar, 9-12 yaşında düşer.

Süt 1. azı dişi: 14-18 ay arasında çıkar, 9-11 yaşında düşer.

Süt 2. azı dişi: 23-31 ay arasında çıkar,10-12 yaşında düşer.

Üst dişler

Süt 1.keser dişi: 8-12 ay arasında çıkar, 6-7 yaşında düşer.

Süt 2. yan keser dişi: 9-13 ay arasında çıkar, 7-8 yaşında düşer.

Süt köpek dişi: 16-22 ay arasında çıkar, 0-12 yaşında düşer.

Süt 1. azı dişi: 13-19 ay arasında çıkar, 9-11 yaşında düşer.

Süt 2. azı dişi: 25-33 ay arasında çıkar,10-12 yaşında düşer.

Diş çıkarma döneminde bebeğin ateşinin 37'ye kadar yükselmesi normal kabul edilir. Bebekler diş çıkartırken hastalıklara daha yatkın olurlar ve iyileşmeleri daha sorunlu olabilir.

Not: Ateşi yükselir ve ishal olursa, beraberinde diş çıkartıyor olsa da doktorunuza danışmalısınız!

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İshal

Sürekli huzursuzluk