  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren şarlatanların türemesi ‘neler oluyor’ sorusunu gündeme getirdi. Ankara’da alkollü mekanda çarşaflı bir soytarının İslam ve Müslüman kadınlarla dalga geçmesinin öfkesi yatışmadan bu kez Edirne’de imam cübbesi giyen bir şarlatan elinde alkol şişesi ile dua eder gibi görüntüler verdi. Rezil ‘eğlence’ Müslümanların öfkesini çekerken Diyanet-Sen Edirne Şubesi şarlatanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, beraberindekilerle Edirne Adliyesi'ne geldi.

Yaryıkan, savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dini değerlerin insanlığın nişaneleri olduğunu söyledi.

Dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini savunan Yaryıkan, şunları kaydetti: "Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu', somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir."

 

"Dini değer ve kutsallarımıza kimsenin saldırma hakkı yoktur. Dini değer ve kutsalları alay konusu edinmek, hakaret etmek, sanatsal faaliyet de düşünce özgürlüğü de değildir. Bu, açık bir şekilde din düşmanlığıdır. İslam ve Peygamber düşmanlığıdır. Bunu yapanlar, toplumsal huzuru bozmak isteyen fitnecilerdir. Halkı açık bir şekilde kin ve nefrete sevk ettikleri için aynı zamanda nefret suçu da işlemekteler."

Yaryıkan, adalete güvendiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Haddinizi bileceksiniz! Alkollü mekanda çarşafla sahneye çıkıp İslam’la dalga geçmişti: Alçağın mekanı mühürlendi!
Haddinizi bileceksiniz! Alkollü mekanda çarşafla sahneye çıkıp İslam’la dalga geçmişti: Alçağın mekanı mühürlendi!

Gündem

Haddinizi bileceksiniz! Alkollü mekanda çarşafla sahneye çıkıp İslam’la dalga geçmişti: Alçağın mekanı mühürlendi!

 

13
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hadar

NE EKERSEN ONU BİCERSİN )))

Erdoğan yönetim modeliyle ülke yönetilemiyor

Eeyy azgınlar sapkınlar İslam düşmanları Geçin bakalım dalganızı Allah büyük belanızı verecek bir lider cumhur başkanı gönderir bu vatana.
TÜM YORUMLARA GİT ( 13 )

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren ..
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Gündem

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23