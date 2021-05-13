Azgın Siyonistler Türkiye'de de oyun peşinde!

YENİ AKİT ANKARA

Katil İsrail devleti, dünyaya şirin gözükmek için Filistinli Müslümanların haklarını savunan Hamas’ın vurduğu yerleri, ‘Ya burası sizin şehriniz, sizin eviniz olsaydı? İsrail'in tüm şehirleri saldırı altında!’ başlığı ile sosyal medya üzerinden servis etti.

İsrail dünyaya şirin görünmeye çalışıyor!

Günlerdir kadın çocuk demeden yüzlerce insanı katleden siyonist devlet İsrail, şimdi de kara propaganda peşinde. İsrail Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden, Washington, Londra, Paris gibi şehirleri kıyaslayarak ‘Ya burası sizin şehriniz, sizin eviniz olsaydı? İsrail'in tüm şehirleri saldırı altında!’ başlıklı bir video yayınladı.

Videoda Filistinli Müslümanların haklarını savunmak için çatışan Hamas’ın attığı roketlerin isabet ettiği yerler gösterildi.