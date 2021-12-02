Azgın Hindular şimdi de türbe yıktı

Münübe Yılmaz

Hindistan’da Müslümanlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İslam düşmanlığının had safhaya ulaştığı ülkenin Haryana eyaletinde bir Müslüman türbesi, Hindutva (Hindistan'daki Hindu milliyetçiliğinin en yaygın şekli) çetesi tarafından yerle bir edildi. Hint basınında yer alan haberlere göre, Haryana'nın Ballabgarh bölgesindeki Panchayat Bhawan'da bulunan türbenin yıkılmasından önceki gece, bazı Hindutva aktivistleri, tapınağın kaldırılmasını ve bekçisinin tutuklanmasını talep eden bir protesto gösterisi düzenledi. Polis Komiser Yardımcısı Ballabgarh Jaibir Singh, çete üyelerine güvence vermesine rağmen, azgın Hindular polise itibar etmedi ve o gecenin ilerleyen saatlerinde türbeyi yıktı. Hint gazetesi Dainik Jagran tarafından yayınlanan bir haberde yıkımın ardından şehrin gergin olduğu belirtildi. Öte yandan, Hindu milliyetçisi militan bir örgüt olan Bajrang Dal’ın lideri Jeet Vashisth’in, adamlarıyla birlikte türbeyi ararken olayı canlı yayınladığı ortaya çıktı.