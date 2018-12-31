Azgın azınlık hedef gösterdi! Kitap yasaklandı

Bir süre önce din düşmanı sol medyanın hedef gösterdiği, Türk edebiyatının zarif adamı olarak bilinen Cahit Zarifoğlu'nun 'Bir Değirmendir Bu Dünya' isimli kitabı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarafından Meclis'e taşınmıştı. İslami cenahın yazarlarından ve kitaplarının okutulmasından rahatsız olan azgın solcuların hedef göstermesinin ardından kitap toplatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

Sözcü, Birgün ve Gerçek gündem gibi İslam düşmanı 'laikçi' medya organlarının ve CHP'li Ceylan'ın hedef göstermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Zarifoğlu'nun kitabını tavsiye listesinden kaldırarak yerine Kemal Tahir'in 'Esir Şehrin İnsanları' adlı kitabını ekledi. Kitabı seçen komisyonu dağıtan Milli Eğitim Bakanlığı, Zarifoğlu'nun kitabının tavsiye edilmesiyle ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.