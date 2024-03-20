Azgın azınlığın “yaptırmayız” dediği Akkuyu Nükleer Santralinin nefes kesen inşa süreci
Azgın azınlığın “yaptırmayız” dediği AK Kuyu Nükleer Santralinin nefes kesen inşa süreci sosyal medyada gündem oldu.
Dünyada nükleer enerjiye dönüş büyük bir hızla devam ederken, yeni gelişmeler ışığında Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Tesis atılımı çok ses getirmişti.
Azgın azınlık muhalefetin her fırsatta karşı çıktığı Akkuyu Nükleer Santrali sosyal medyada viral oldu.
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