Azgın azınlığın 'soytarılığına' güzel cevap: 'İnsan vegan değildir'

İnsanların işkembei kübradan uydurdukları şeylere çok gülerim.

Kendileri uydururlar, kendileri inanırlar.

Çalıştığım bir şirkette açlık grevine yatanların şapur şupur çorba içtiklerini görünce şaşırmıştım...

Meğerse "açlık grevi" başka şeymiş, "ölüm orucu" başka!

Birinde çorba gibi hafif gıdalar alınabiliyormuş...

Benim de katılmamı istemişlerdi, "Ben soytarı değilim" şeklinde cevap vermiştim.

Şimdi rahmetli olmuş ünlü bir sanatçımız da sabah başladığı açlık grevine akşam olunca karnı acıktığı için son vermişti...

Şu "vejetaryen" ile "vegan" arasındaki farkı da hiç anlayamamıştım.

Biri ötekinin yumuşak, diğeri katı şekliymiş.

Vejetaryen et yemiyor ama peynir falan serbest... Veganlıkta süt, peynir, yoğurt, yumurta, bal, tereyağı, hepsi yasak.

Ne kalıyor? Havuç suyu ile domates.

***

Geçenlerde Amerika'da bir kadın, bebeğini "vegan" olarak büyütmeye çalıştığı için ölümüne yol açtı.

Hayvansal gıda almaları yasak ama hayvanların çocuk beslemeleri de yasaklanmalıydı...

Çocuğa sebze ve meyve dayamış.

O çocuk süt içmezse ölür.

Hayvansal gıda almazsan sen de ya ölürsün ya "kavruk" kalırsın.

Böylelikle hanımların kilo almaları önleniyor, anladık, ama elin ayağın tutmaz sonra.

Sen Budist misin? Değilsin.

Yalnızca züppesin.

***

Kurban Bayramı geldi çattı. Gene ateistler, kurban kesenleri barbarlıkla suçlayacaklar.

Oysa "medeni memleketlerde" de et kesiliyor ama bu iş "uluorta" yapılmıyor.

Aradaki fark bir "yaldız" farkıdır.

İnsanoğlu hem otobur hem de etoburdur.

Et yemeye mecburuz. Protein almak zorundayız.

Ne yazık ki gerçek budur.

Gene bunun gibi, birer protein deposu olan karides, yengeç, midye, kalamar gibi kabuklu deniz ürünlerini ihmal etmeyiniz.

Balık yiyorsanız bunları da yersiniz.

Balığın hikmeti derisinin ince olması mıdır?

Hiçbirinin içinde domuz yoktur, korkmayın.

Ya da bol bol "maklube" yiyin, yanında da iki somun ekmek.

İnsanımız yüzyıllardır et yiyememiş olmasının acısını ancak şimdi şimdi çıkarabiliyor, her köşe başında mangal... Her mangalda pirzola, sucuk, ciğer şiş...

Sen geleceksin bu insanlara "veganlık" satacaksın.

Yemezler hemşerim, yemezler.

Eti değil, senin özentini.

***

Ne tuhaf, kimisi insanların daha fazla et yiyebilmeleri için mücadele eder, kimisi de hiç yememeleri için.

***

MİDE FESADI

"Akşener, ev sahipliğini yaptığı çalışma yemeğinin menüsünü Ankaralı ev kadınlarına hazırlattı. Menü, tarhana çorbası, zeytinyağlı barbunya, zeytinyağlı sarma, su böreği, yoğurtlu tarator, balık lokum, gâvurdağı salata, bulgur pilavı, kuzu güveç, meyve tabağı, dondurma, Gaziantep ve Beypazarı baklavasından oluştu."

(Muhalif basının zevzek haberi)