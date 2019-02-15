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Azgın azınlığın gazına gelinmemeli! Siyer yasakken yoga serbest

Milli Eğitim Bakanlığının Budist ibadeti olarak bilinen yoganın Türkiye genelindeki okullarda uygulanmasına karar vermesi duyarlı Müslümanların büyük tepkisini çekerken, ‘MEB’te siyer yasakken, yoga nasıl serbest olur?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:38
Azgın azınlığın gazına gelinmemeli! Siyer yasakken yoga serbest

 yeniakit.com.tr 

Milli Eğitim Bakanlığının Budist ibadet olarak bilinen yogayı Türkiye genelindeki okullarda “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesi adı altında uygulanmasına onay vermesi büyük bir tepkiyle karşılandı. Okullarda Cinsiyeti bozma ve aileyi tahrip etme projesi olarak bilinen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinden sonra şimdi de yoga projesinin devreye sokulması ile manevi kültürümüz bir kez daha tehdit altına alındı. 28 Şubat gibi dinin baskılarla karşılaştığı ve Müslümanların yaşam biçimlerine ayaklar altına alındığı bir dönemden sonra, toplumun Budist ibadeti yoga gibi uygulamalara terk edilmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Siyer yok, yoga var

Yılsonu tatilinde Diyanet İşleri Başkanlığının çocukları namaza yönlendirmek ve dindar bir nesil yetiştirmek maksadıyla başlattığı projeye karşı çıkan çevrelerin, bugün yoga uygulamasına kapı aralaması İslam toplumun asimile edilmek istendiği gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı. Nüfusunun yüzde 90’ından fazlasının Müslüman olduğu Türkiye’de halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Peygamber Efendimiz Hz  Muhammed’in (S.A.V) hayatını konulan alan siyer yasakken, yoga gibi Budist ibadetinin bir grup azgın azınlığın gazıyla Müslümanlara dayatılması tehikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Bu karardan dönülmeli!

Okullarda “Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası” projesi adıyla manevi kültürümüzü hedef alan ve ilerleyen zamanlarda büyük felaketlere neden olabilecek bir uygulamanın hayata geçirilecek olması duyarlı Müslümanlar arasında infiale yol açtı. Vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden bir an önce karardan dönülmesi gerektiği vurgulandı.

Yogacı Ece sahtekar çıktı!

Namaza kapıyı kapayanlar, Budist ibadetine sessiz!

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:38
  1. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi
  2. Ece Vahapoğlu
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Diyanet İşleri BaşkanlığıAlo Fetva Hattı

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