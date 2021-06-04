Azgın azınlığın asıl kini Ayasofya Camii’nin açılmasına

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştirilen hafızlık icazet töreninde Bakara Suresi’nin 114’üncü ayetinin mealini okuduğu gerekçesiyle Mustafa Demirkan Hocayı hedef tahtasına oturtanlar, bilinçli bir manipülasyona imza atıyor. Hiçbir siyasi kasıt ve ima kaygısı taşımadan okunan ayet mealini görmezden gelenler din adamları üzerinden siyasi hesaplaşma gayesi güdüyorlar. Daha önce Ayasofya’da hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile başimam Mehmet Boynukalın, azgın azınlığın lincine maruz kalmıştı. Demirkan Hocanın, dua esnasında söylediği sözler nedeniyle hedef tahtasına oturtulmasını yorumlayan hukukçular ve ilahiyatçılar gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

5816 no’lu yasa istismara açık

Avukat Kerami Özdemir, yaşananlara ilişkin şunları dile getirdi: “İstismara açık olan 5816 yasa şimdi de Demirkan Hocayı hedef alıyor. Aynı lince Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile başimam Mehmet Boynukalın Hoca maruz kalmıştı. Ayasofya’ya gidenler hiçbir şey söylemeseler bile malum kesim için açık hedef durumundalar. Mesele din adamları değil, ne söyledikleri değil Ayasofya’nın açılması.” Din adamlarına yönelik lincin art niyetli bir girişim olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti: “Vaazın içerisinde herhangi bir açıklama, isim, ima da yok. Dolayısıyla olayın 5816’ya bağlanmaya çalışılması tamamen art niyetli bir girişim. Türkiye’de bir kesim Ayasofya’nın açılmasın hiç hoşlanmadı. Bunların kimler olduğu herkesin malumu.”

Vesayeti devam ettirmek istiyorlar

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de şu değerlendirmede bulundu: “Mustafa Demirkan Hocamız Allah’ın ayetini okumuştur. Bunların hazmedemediği ayet değil vesayet sisteminin zincirlerinin kırılması” ifadelerini kullandı. Açık bir hazımsızlığın olduğunu kaydeden Özdemir, “Hak ve hakikat tektir. Kimsenin tekelinde değildir. İdeolojik baskılara karşı mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz. Ayetten rahatsız olmak anlaşılır gibi değil.”

