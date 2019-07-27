Azez'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 11 yaralı Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 11 kişi yaralandı.

Suriye'de öğleden sonra Azez ilçe merkezine yakın bir noktada bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bir işyerinin de hasar gördüğü patlamanın ardından ekipler, olay yerinde yaralanan aralarında çocukların da olduğu 11 kişiyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri Azez'de önlemlerini artırırken, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.