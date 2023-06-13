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Gündem Azerin'den 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsüne anlamlı yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı
Gündem

Azerin'den 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsüne anlamlı yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 00:51:00 - 2023-06-13 00:54:55

KKTC'nin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneminde ikinci yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'a gitti. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çırpınırdı Karadeniz türküsünde 'Karabağ' değişimi

Yemek sonrası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eseri seslendirdi. Türkünün son bölümündeki "Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız, Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" mısralarını, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz. Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diye okuyan Azerin büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı

Bu sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağa kalktı ve Azerin'i alkışladı. Hemen ardından Aliyev de ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

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