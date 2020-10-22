Azeriler, 24 saatte tam 6 İHA düşürdü
Ermenistan ordusunu bozguna uğratan Azerbaycan, düşmanın keşif amaçlı uçuşlar yapan insansız hava araçlarını bir bir avlıyor.
Azerbaycan ordusu dün Ermenistan’a ait 4 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah Horadiz kasabası istikametinde keşif uçuşu yapan Ermeni İHA’sı düşürüldü. Bakanlık öğleden sonra da ikinci bir açıklama yapıp saat 12.55-13.30’da arasında Ermenistan’a ait 3 İHA’nın, Azeri hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğünü duyurdu. İHA’lardan 2’sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu belirtildi. Azeriler, önceki gün öğleden sonra da 2 Ermeni İHA’sını düşürmüştü. Böylece son 24 saatte 6 İHA imha edilmiş oldu.