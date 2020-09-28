Azeri Meclisi’nden kısmi seferberlik
Ermenilerin saldırısı sonrası toplanan Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi kararı aldı.
Parlamento görüşmesinden sonra yapılan açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 109’uncu Maddesi, 29’uncu Maddesi ve 111’inci Maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi konusu görüşüldü. Görüşmelerin ardından ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulanmasına karar verildi” denildi. Karar cephe hattı ve riskli bölgeleri kapsıyor.