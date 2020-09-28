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Dünya Azeri Meclisi’nden kısmi seferberlik
Dünya

Azeri Meclisi’nden kısmi seferberlik

Ermenilerin saldırısı sonrası toplanan Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:38:00 -
Azeri Meclisi’nden kısmi seferberlik

Parlamento görüşmesinden sonra yapılan açıklamada “Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 109’uncu Maddesi, 29’uncu Maddesi ve 111’inci Maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi konusu görüşüldü. Görüşmelerin ardından ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulanmasına karar verildi” denildi. Karar cephe hattı ve riskli bölgeleri kapsıyor.

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