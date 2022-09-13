  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Azeri güreşçi, Ermeni rakibini minderin dışına attı!
Spor

Azeri güreşçi, Ermeni rakibini minderin dışına attı!

Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'na, Azerbaycan ve Ermenistanlı sporcuların müsabakası damga vurdu. İki ülke arasında çatışmaların başladığı günlere denk gelen maçta Azerbaycanlı sporcu Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan sırtına alıp bir süre gezdirdikten sonra mindere vurdu. Sporcuların o anları, sosyal medyada günün konuları arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 12:42:00 -
Azeri güreşçi, Ermeni rakibini minderin dışına attı!

Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'na, Azerbaycan ve Ermenistanlı sporcuların müsabakası damga vurdu. İki ülke arasında çatışmaların başladığı günlere denk gelen maçta Azerbaycanlı sporcu Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan sırtına alıp bir süre gezdirdikten sonra mindere vurdu. Sporcuların o anları, sosyal medyada günün konuları arasına girdi.


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na, Azerbaycan ile Ermenistanlı sporcuların müsabakası damga vurdu. 10-18 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan şampiyonanın 3. gününde karşı karşıya gelen sporculardan Azerbaycanlı Taleh Mammadov'un, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan'ı yendiği anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SIRTINDA TAŞIYIP MİNDERE VURDU

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmaların yeniden başladığı günlerde yapılan müsabakada Azerbaycanlı sporcu, Ermenistanlı rakibini önce kollarına, sonra ise bir süre kucağına aldı. Daha sonra ise sırtına aldığı rakibiyle bir süre yürüyen Taleh Mammadov, Hrachya Poghosyan mindere vurarak puan aldı.

Sporcuların müsabakası, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden başladığı günlere denk gelmesi dolayısıyla sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

 

 

N'aptın sen Patrick van Aanholt!
N'aptın sen Patrick van Aanholt!

Spor

N'aptın sen Patrick van Aanholt!

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022
YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Eğitim

YKS ek tercih robotu: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih boş kontenjanlar 2022

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı
Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Dünya

Beşşar Esed rejimi güçlerince öldürülen mahkumlara ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldı

Ne yaptın sen Jorge Jesus!
Ne yaptın sen Jorge Jesus!

Spor

Ne yaptın sen Jorge Jesus!

İnsansı robot Ameca: Endişelenmeyin, dünyayı ele geçirmeyeceğiz
İnsansı robot Ameca: Endişelenmeyin, dünyayı ele geçirmeyeceğiz

Aktüel

İnsansı robot Ameca: Endişelenmeyin, dünyayı ele geçirmeyeceğiz

Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?
Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Sağlık

Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir! Burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Yunanistan karanlığa gömülüyor! Enerji kullanımları kısıtlanıyor
Yunanistan karanlığa gömülüyor! Enerji kullanımları kısıtlanıyor

Dünya

Yunanistan karanlığa gömülüyor! Enerji kullanımları kısıtlanıyor

Müthiş zayıflama çayı: Yatmadan önce içince yağ yakıyor! Uyurken zayıflatıyor
Müthiş zayıflama çayı: Yatmadan önce içince yağ yakıyor! Uyurken zayıflatıyor

Kadın - Aile

Müthiş zayıflama çayı: Yatmadan önce içince yağ yakıyor! Uyurken zayıflatıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23