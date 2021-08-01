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Dünya Azerbaycanlı vekilden alkışlanacak hareket! Kimileri maşa olur, kimileri de maaşını bağışlar
Dünya

Azerbaycanlı vekilden alkışlanacak hareket! Kimileri maşa olur, kimileri de maaşını bağışlar

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili, Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Türkiye’de yangından zarar görenlerin yaralarının sarılması ve yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması için milletvekili maaşını Kızılay vasıtasıyla Türkiye’ye gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 21:52:00 -
Azerbaycanlı vekilden alkışlanacak hareket! Kimileri maşa olur, kimileri de maaşını bağışlar

 Yeni Akit/Ankara 

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili, Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Türkiye’de yangından zarar görenlerin yaralarının sarılması ve yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması için milletvekili maaşını Türkiye’ye gönderdi.

Yaptığı bağışa ilişkin açıklamada bulunan Paşayeva, “Yangından zarar görmüş bölgelere destek üçün bir aylık maaşımın önemli bir hissesini Türk Kızılay'a gönderdim. Yangından zarar çekmiş insanlarımız bizim kardeşimizdir ve hepimiz gücümüzün yettiği kadar onların yanında olmalıyız. Dünyanın her yerinde yaşayan kardeşlerimizi, tüm düşmanlara Türk milletinin birliğini göstermeye çağırıyorum. Yanındayız Türkiyem! TEMA Vakfı üzerinden 500, OGEM-VAK Vakfı üzerinden 100 fidan bağışında bulunarak, küçük de olsa desteğimizi ifade ettik. Bütün dostlarımı, Türk dünyası evlatlarını, Türkiyemizin yanında olmağa ve desteğe çağırıyorum” mesajını verdi.

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