  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

90 yaşında Hakk'a yürüyen merhum Nimetullah Hocaefendi'nin Cenaze programı belli oldu!

3 gündür söndürülemiyordu! Bir ilimizden sevindiren haber: Yangın kontrol altına alındı

Daha iktidar olmadan böyleler! CHP'li vekilden görevini yapan polise azar üstüne azar!

Kılıçdaroğlu'dan 'yok artık' dedirten açıklama: Yangın söndürme helikopterleri yangınları büyütüyor

Kardeş ülkeden flaş açıklama: Yardıma hazırız

Konya'daki katliama Türkiye'nin ciğeri yanarken Barzani'nin medyası Rudaw'dan provokasyon!

Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Orman yangınına müdahale sürüyor! Bir mahalle daha tehdit altında

Bu provokasyon cezasız kalmamalı! Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlundan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası

Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya katliamı açıklaması
Hamaney'den 2 bin 825 mahkum için dikkat çeken karar
Vedat Bilgin: 36 ilacı geri ödeme listesine aldık
Erdoğan, Putin ile görüştü
Bodrum'da da yangın başladı
Medya Azerbaycanlı sunucudan duygulandıran konuşma: Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem
Medya

Azerbaycanlı sunucudan duygulandıran konuşma: Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem

Azerbaycanlı sunucu Lale Azertaş, orman yangınlarıyla mücadele eden Türk halkına destek mesajı yolladı. Azertaş'ın duygulandıran konuşması iki devlet arasındaki kardeşliği bir kez daha gözler önüne serdi. Azertaş, "Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiyem" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:31:00 - 2021-07-31 13:32:31

Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi sürerken dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan hem maddi hem manevi destek geldi. Azerbaycan'da bir televizyon kanalında haber spikeri olan Lale Azertaş, Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili yüreklere dokunan bir konuşma gerçekleştirdi, söyledikleri büyük takdir topladı.

"Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem"

Azertaş, "Türkiye bizim evimizdir. Evimiz yanıyor. Biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ama bizden olmayanlar var ve bizden olmayan biri bize bunları yaşatıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiyem. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem" ifadelerini kullandı.

"Türkiye biziz"

Spiker Lale Azertaş, Türkiye'ye gönderilecek desteğin haberini sunarken şu sözleri kaydetti:

"Bizim canımız yanıyor. Türkiye bizim evimizdir, evimiz yanıyor. Ve biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir. Türkiye biziz. Bakın benim. Bakın sizsiniz.

"Bizden olmayanlar var"

Ama bizden olmayanlar var. Ve bizden olmayan biri bu acıyı bize yaşatmayı reva biliyor. Bazı durumlarda ağaçlarda başlayan yangınların sebebi tabiat olayı veya iklim durumları ile bağlı olmuyor. Bu tür yangınlarda insan faktörü de var. Mutlak ki var.

"Can Azerbaycan yanındadır Türkiyem"

Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiyem.

Canımız yandığı gibi can da yakarız. Yalnızca gönderilen helikopterleri demiyorum. Burada herkesin kalbi orada atıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiyem. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

Çok Doğru Söylemiş Aynen Öyle Can Azerbaycan. Tek Devlet, Tek Millet Yaşasın Turan Birliği.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay