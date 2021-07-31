Azerbaycanlı sunucudan duygulandıran konuşma: Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem

Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi sürerken dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan hem maddi hem manevi destek geldi. Azerbaycan'da bir televizyon kanalında haber spikeri olan Lale Azertaş, Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili yüreklere dokunan bir konuşma gerçekleştirdi, söyledikleri büyük takdir topladı.

"Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem"

Azertaş, "Türkiye bizim evimizdir. Evimiz yanıyor. Biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ama bizden olmayanlar var ve bizden olmayan biri bize bunları yaşatıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiyem. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem" ifadelerini kullandı.

"Türkiye biziz"

Spiker Lale Azertaş, Türkiye'ye gönderilecek desteğin haberini sunarken şu sözleri kaydetti:

"Bizim canımız yanıyor. Türkiye bizim evimizdir, evimiz yanıyor. Ve biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir. Türkiye biziz. Bakın benim. Bakın sizsiniz.

"Bizden olmayanlar var"

Ama bizden olmayanlar var. Ve bizden olmayan biri bu acıyı bize yaşatmayı reva biliyor. Bazı durumlarda ağaçlarda başlayan yangınların sebebi tabiat olayı veya iklim durumları ile bağlı olmuyor. Bu tür yangınlarda insan faktörü de var. Mutlak ki var.

"Can Azerbaycan yanındadır Türkiyem"

Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiyem.

Canımız yandığı gibi can da yakarız. Yalnızca gönderilen helikopterleri demiyorum. Burada herkesin kalbi orada atıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiyem. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem."