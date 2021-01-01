Azerbaycanlı komutanın anlattıkları Ermenistan'ın kalleşliğini bir kez daha ortaya koydu
Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa bölgesinin sorumlusu Azerbaycanlı komutan Ershad, "Ermenistan ordusu Azerbaycan'a ait ne varsa 30 yılda yok etmiş" dedi.
Azerbaycan ordusunun, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı.
Ermenistan ordusu, anlaşmada yer alan bölgelerden çekilirken, bıraktıkları hasar Azerbaycanlı komutanın sözlerine yansıdı.
" Ne varsa 30 yılda yok etmişler"
Şuşa'dan sorumlu Azerbaycan ordusunda görevli komutan Ershad, "Azerbaycan'a ait ne varsa 30 yılda yok etmişler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ermenilerin Şuşa'yı geri almak için rastgele bombardıman yaptığı ve kendi kiliselerini vurduğu da öğrenildi.