Azerbaycanlı Komutan Ibad Hüseyinli, Yeni Akit aracılığıyla seslendi: Kafasını kaldıran Ermeni'yi vururuz

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Ermeni askeri unsurları Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Tovuz bölgesinde Azerbaycan üslerine saldırdı. Hain saldırıda 3 Azerbaycan askeri şehit düştü. Ermenilerin ateşkesi bozarak Azerbaycan'a saldırmasını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Azerbaycan'ın efsane komutanı Ibad Hüseyinli, "Ermeniler bizimle Azerbaycanı diye değil Türküz diye savaşıyor. Biz Türküz ve bunların sorunu da Türklerle. Ermenistan'ın arkasında her ne kadar büyük devletler olsa da bizim arkamızda da Türkiye Cumhuriyeti var." dedi.

"Karabağ'dan asla vazgeçmeyeceğiz'

2016 yılından bu yana Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışma yaşanmadığını belirten Ibadi, "Bize Karabağ'ı unutturmak istiyorlar. Ermeniler sınır hattımızdan saldırarak Karabağ'dan vazgeçmemizi bekliyor. Onlar da tüm dünyada çok iyi biliyor ki biz Karabağ'dan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

'En kısa sürede bölgede olacağım'

"3 askerimizi şehit verdiğimiz akşamdan sonra da bölgedeki Ermeni saldırıları devam etti." diyen Ibadi, "Utanmadan kamuoyunu 'Azerbaycan bize saldırıyor' diyerek yanıltmaya çalışıyorlar. Ermeniler siyonistlerle ortaklık ederek bize saldırmaya devam ediyor. Ben de en kısa sürede hazırlıklarımı tamamlayarak bölgeye intikal edeceğim. Ermeniler bunu iyi bilsin ki kafasını kaldıranı, kafasından vururuz." ifadelerini kullandı.