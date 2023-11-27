Azerbaycanlı heyetten Türkiye'ye önemli ziyaret! Türk Dünyası Arabulucular Birliği kuruluyor

Heyette Başkan Adilov'a, Disiplin Komisyonu Başkanı Mayıl Ahmed, Arb. Av. Sadiq Bağırov, Arb. Av. Cabbar Hasanov ve Arb. Av. Etibar Hasanov eşlik etti.

Heyet Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nu, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’nu, Adalet Bakanlığı’nı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, Ankara 2 No’lu Barosu'nu ve Ankara’daki Arabuluculuk merkezlerini ziyaret etti.

Öte yandan Azerbaycanlı heyet Ankara MÜSİAD Derneği yöneticileriyle de bir araya geldi. Ostim Azerbaycan Türkiye iş ve Ticaret Formuna katılan heyeti; Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nda kurul üyesi Vedat Ali Tektaş, Adalet Bakanlığı’nda Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Türkiye Arabuluculuk Kurulu Başkanı Hakan Öztatar ile Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Dekan Prof.Dr.Yücel Acer ile Dekan Yardımcısı Dr. Yasin Poyraz, Dr. Samet Tatar ile Dr. Süleyman Burak Gündoğan, Ankara 2 No’lu Barosu'nda Başkan Av. Arb. Sabri Hafif karşıladı.

Arabuluculuk müessesesi görüşüldü

Ziyaretlerde hukuk uyuşmazlıklarında çözüm yolu olan arabuluculuk müessesesi konuşuldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarından olan arabuluculuk uygulamalarının Türkiye’de belirli bir yere geldiği ve başarılı olduğu, bu başarılı çalışmaların yurt dışı organizelere de aktarılması gerektiği ile başlangıçta Türk Cumhuriyetlerinde ortak bir çalışmanın yapılarak bir birlik kurulmasının düşünüldüğü, bu çalışmaların başlatılması gerektiği ve Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu ziyareti ile bunun başlatılacağı, bu konuda Türkiye’nin birikimlerinin kardeş Türk Cumhuriyeti ülkelerine aktarılacağı, aktarılması gerektiği, eğitim, uygulama birlikteliği, arabuluculuk olmayan ülkelerde arabuluculuk sisteminin kurulması konuları müzakere edildi.

Ortak çalışma hususunda mutabakat sağlandı

Ziyaretlerde kurum temsilcileri ile çalışmanın önemi üzerinde mutabık kalındı. Kurum temsilcileri fikrin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için üzerlerine düşecek katkıyı kurumsal ve şahsi olarak yerine getireceklerini beyan etti. Konuya ilişkin işbirliği ve pozitif düşünceler paylaşıldı. Çalışmalarda eğitim desteği, ticari diyalog, dünya uygulamalarına katkı, yasalaşma çalışmaları, dava şartı ve iradi arabuluculuk, merkezler, üniversiteler ve barolar ile işbirliği konuları konuşulmuştur.

TOBB Uyum Arabuluculuk merkezinde yapılan çalıştayda ise tüm katılımcılar Arabuluculuk uygulamalarının uluslararası boyutu ve Türk Dünyası Arabulucular Birliği fikrinin mutlaka hayata geçirilmesinin gerekliliğini ifade etti. Tüm gün süren çalıştaya Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ülkelerini temsilen Arabulucular Kurulu başkanları online olarak katıldı.

Birliğin kurulması için tarih kararlaştırıldı

Ziyaretlere İstanbul 2 No’lu Barosunu temsilen Uluslararası Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Arb. Aygün Aliyeva, Ankara 2 No’lu Barosu’nu temsilen Başkan Yardımcısı ve Alternatif Uyuşmazlıklar Komisyon Başkanı Av. Arb Handan Kurt, Ankara’daki üniversitelerin arabuluculuk komisyonu temsilcileri ile uzman arabuluculuk eğitimcileri, arabuluculuk merkezleri temsilcileri ile arabulucular katılmıştır.

Nihai olarak yapılan çalışmalarda 24 Şubat 2024 tarihinde Azerbaycan’da Türk dünyasından katılımcı arabulucular ile "Türk Dünyası Arabulucular Birliği" kuruluş sözleşmesinin imzalanması kararlaştırıldı.