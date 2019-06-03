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Azerbaycanlı gençten büyük dalgınlık! 55 bin lirayı çöpe attı

Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlı bir genç, toplam değeri 55 bin lirayı bulan döviz cinsi paraları yanlışlıkla çöpe attı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:07
Azerbaycanlı gençten büyük dalgınlık! 55 bin lirayı çöpe attı

Eskişehir'de yabancı uyruklu bir genç, ağabeyine ait yüklü miktarda dövizi yanlışlıkla çöpe attı.

Tamamı bulundu

Alınan bilgiye göre olay merkez Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 Euro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı. Durumu fark eden İbrahimov, Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisine giderek durumu yetkililere bildirdi. Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin lira tutan kayıp paranın tamamı bulunarak sahibi Vugar İbrahimov'a teslim edildi.

Kardeşler, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür ederek büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:07
  1. Eskişehir
  2. döviz
  3. Elshan İbrahimov
  4. Vugar İbrahimov
  5. Seyitgazi karayolu

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